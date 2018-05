Napoli-Crotone | il tabellino

PAGELLE E TABELLINO DI Napoli-CROTONE : Dal 13' st Ricci 5,5 - Mezz'ora senza cambiare chissà che nell'economia di una partita già ampiamente compromessa. All. Zenga 5 - Certo, l'impresa del Crotone in quest'ultima giornata era bella ...

Napoli-Crotone - striscione : 'Noi veri campioni sul campo' : ... gara valida per l'ultima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, ha regalato alcune chicche

Napoli-Crotone - sosia Hamsik con striscione : 'Sarri resta' : La partita contro il Crotone aveva poco senso dal punto di vista del risultato, il Napoli non ...

Napoli-Crotone 2-1 : Sarri storico - chiude a 91 punti. Zenga retrocede in B : Il Napoli non regala niente, batte 2-1 il Crotone e condanna Zenga alla retrocessione in Serie B. Dopo due stagioni nel massimo campionato, i calabresi salutano e tornano in B. Per il Napoli si chiude,...

Il Napoli chiude a quota 91 punti 2-1 al Crotone - calabresi in serie B Sarri s'inchina alla curva : «Resta» : Il Napoli onora l'ultima gara di campionato e non fa sconti al Crotone, che retrocede in serie B complice la vittoria della Spal sulla Sampdoria. Gli azzurri chiudono il campionato con la...

