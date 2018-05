Il Grande dolore per Gaza nell' omelia di Papa Francesco

Papa Francesco : 'Grande dolore per Gaza - lo Spirito porti pace in Terra Santa' : Papa Francesco ha citato, nell'omelia della messa di Pentecoste in piazza San Pietro, l'episodio degli Atti degli Apostoli in cui il diacono Filippo viene sospinto dallo Spirito "su una strada deserta,...

Papa : 'Grande dolore per Gaza - lo Spirito porti pace in Terra Santa' : Papa Francesco ha citato, nell'omelia della messa di Pentecoste in piazza San Pietro, l'episodio degli Atti degli Apostoli in cui il diacono Filippo viene sospinto dallo Spirito "su una strada deserta,...

Papa : 'Grande dolore per Gaza - lo Spirito porti pace in Terra Santta' : Papa Francesco ha citato, nell'omelia della messa di Pentecoste in piazza San Pietro, l'episodio degli Atti degli Apostoli in cui il diacono Filippo viene sospinto dallo Spirito "su una strada deserta,...

Ariana Grande parla di Manchester : “C’è solo un Grande dolore” : La cantante Ariana grande parla per la prima volta dell’attentato a Manchester A quasi un anno dall’attentato avvenuto presso la Manchester Arena, al termine di un concerto di Ariana grande, la cantante parla per la prima volta dell’accaduto sul Time, che su Next Generation Leadesr Issue le dedica la copertina. Di quel triste episodio ricordiamo 23 morti […] L'articolo Ariana grande parla di Manchester: “C’è ...

Paolo Ferrari è morto/ Rita Pavone : Con sincero dolore dò l'addio a un Grande attore e una bellissima persona : Paolo Ferrari è morto a Roma, aveva 89 anni; addio al celebre attore italiano ma nato a Bruxelles e che ha recitato con tanti registi importanti come Alessandro Blasetti e Franco Zeffirelli.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 22:35:00 GMT)

Morto dopo la partita di calcetto : folla e Grande dolore ai funerali di Pietro Bellé /FOTO : San Giuliano Terme , Pisa, , 30 aprile 2018 - Commozione ai funerali di Pietro Bellé , il bagnino di San Giuliano che a ottobre avrebbe compiuto 33 anni e che purtroppo è Morto dopo una partita di ...

Pedrosa : 'Grande dolore - ma me l'aspettavo' : E il lavoro che hanno fatto non ha aiutato con i dossi", ha aggiunto il tre volte campione del mondo.

Grande FRATELLO 2018/ Il dolore del Ken Umano : "picchiato ed emarginato dai miei amici" : GRANDE FRATELLO 2018, News dalla Casa. Nascono già i primi flirt e le prime antipatie, Mariana Falace si confida e racconta le violenze subìte da un fidanzato.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 20:10:00 GMT)

“Se n’è andata”. Lutto nel cinema italiano. Attrice - showgirl e stella ironica del piccolo e Grande schermo. Una vita di successi e dolore : ‘’Ci mancherai…’’ : Nel novembre scorso era stata colpita da un’ischemia, si era ripresa ma oggi si è spenta a Roma, all’Antea Hospice al Santa Maria della Pietà, dove era ricoverata da circa un mese. Isabella Biagini, Attrice e showgirl, aveva 74 anni. A dicembre del 2016 dal suo appartamento in un palazzo di via Nomentana era partito un incendio ed era stata soccorsa dai vigili del fuoco. Nata nel 1943 a Roma, il suo vero nome era Concetta Biagini. ...

“Mi ha torturato per anni”. Frizzi - il rimorso più Grande. A pochi giorni dalla scomparsa del conduttore - viene fuori quell’episodio del passato che non riuscì a perdonarsi e che lo fece soffrire fino alla fine. Dolore assoluto : È morto a 60 anni appena compiuti, 40 dei quali dedicati alla televisione, la sua più grande passione. Fabrizio Frizzi non c’è più e c’è ancora tanto desiderio di parlare di lui. Perché si sente la sua mancanza. Anche le persone che non lo conoscevano di persona ma solo per via del suo lavoro, hanno la sensazione di essere incompleti. Non vogliamo esagerare, per carità, ma la sua allegria garbata la sera, faceva compagnia, colmava tante ...

Mara Venier piange per Fabrizio Frizzi/ La trasferta a Roma con un Grande dolore (L'isola dei famosi) : Mara Venier si commuove al ricordo di Fabrizio Frizzi. Alessia Marcuzzi svela la vera causa del suo silenzio in puntata e compie una gaffe (L'isola dei famosi 2018).(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 13:10:00 GMT)

Fabrizio Frizzi - il dolore di Cristina Parodi : 'Non solo un Grande professionista - ma una persona perbene' : 'La tv perde uno dei suoi uomini migliori'. Sono le parole, commosse, di Cristina Parodi per ricordare Fabrizio Frizzi , il conduttore Rai scomparso a 60 anni per una emorragia cerebrale. La tv perde ...