Governo | Casaleggio rilancia | Il premier ideale è Di Maio Contratto?

Governo LEGA-M5S - DOMANI VERTICE SALVINI-DI MAIO/ Resta rebus premier - Casaleggio : "Contratto votato online" : GOVERNO MS5-Lega, ultime notizie, sorpresa Di MAIO : “Berlusconi senza colpe, Salvini ha fatto peggio”. Sintonia nel secondo VERTICE su flat tax e conflitto d'interessi: DOMANI terzo VERTICE (Pubblicato il Fri, 11 May 2018 18:10:00 GMT)

Casaleggio : “Contratto di Governo Lega-M5s sarà votato in rete dagli iscritti. Certificazione? Ci stiamo lavorando” : Il contratto di governo tra Lega e Movimento 5 stelle, una volta terminato, sarà votato online sulla piattaforma Rousseau. A confermarlo è stato Davide Casaleggio, figlio del cofondatore del M5s e presidente dell’associazione che gestisce la struttura per la partecipazione in rete. E alla domanda se questa volta, a differenza delle altre, ci sarà una certificazione da parte di una società terza del voto, ha detto: “stiamo lavorando ...