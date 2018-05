Cos’è l’amnesia dissociativa e come si manifesta : Un bambino dimenticato in auto e una tragedia che sembra assurda. Per spiegarla gli psichiatri parlano di amnesia dissociativa. Solo qualche giorno fa è accaduto l’ennesimo fatto di cronaca che ha sconvolto l’Italia: a San Piero a Grado, in provincia di Pisa, una bambina di appena un anno è morta dopo essere stata dimenticata nell’auto dal padre. come è possibile? In questi casi gli esperti parlano di un fenomeno denominato ...