Bari - PUGLIA COME METAFORA PRESENTATO IL PROGETTO DEL CIDI PER LA PROMOZIONE

Bari Cantine Aperte 2018 raddoppia in Puglia : L'enogastronomia è uno dei prodotti turistici, insieme a cultura, wedding, natura, sport, congressi, sul quale puntiamo. Per questo ci siamo dotati di un esperto nazionale che potrà aiutare il ...

“È successo così”. Ma la sua versione non convince - è giallo a Bari. Vittima una turista americana di 65 anni in vacanza in Puglia con il marito : La chiamata con la richiesta di aiuto è partita poco dopo le 7.30. I soccorsi hanno impiegato poco meno di 10 minuti ad arrivare sul posto ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La Vittima era una turista americana di 65 anni in vacanza a Bari. In casa con lei il marito che, secondo le ultime ricostruzioni, avrebbe chiamato i soccorsi. Potrebbe trattarsi di una morte naturale ma sono in corso i rilievi del medico legale ...

Il Gruppo Casillo celebra la Puglia al Villaggio Coldiretti : 3ª tappa a Bari il prossimo 27 - 28 e 29 aprile : Il Villaggio Coldiretti a Bari per scoprire e raccontare la bellezza della tradizione contadina italiana. Una tre giorni che animerà il Lungomare Imperatore Augusto con street food, mercati, esperienze dirette e che vedrà la partecipazione delle migliori realtà rurali del Belpaese. Il Villaggio Coldiretti rappresenta un’occasione unica per celebrare la “fattoria italiana” e la sua biodiversità nonché un momento di confronto per gli agricoltori e ...

Bari - PRESENTAZIONE DELLA RICERCA "CREATIVE IN PUGLIA – LO STATO DELL'ARTE" : La RICERCA di Fondazione Symbola e Unioncamere analizza i dati dell´economia culturale e creativa in PUGLIA su base provinciale, esaminando anche la spesa dei comuni capoluogo in cultura, il ...

Aeroporti di Puglia - nuovo volo easyJet rotta Bari - Berlino Tegel : easyJet , annuncia il primo collegamento verso Berlino Tegel dall'aeroporto di Bari. Il collegamento, in vendita da oggi 27 Marzo, sarà operativo con 3 frequenze settimanali per tutta la stagione ...

Terremoto - forte scossa in Puglia : paura a Brindisi - Taranto - Bari - Ostuni - Monopoli e Lecce [MAPPE e DATI] : Una forte scossa di Terremoto ha colpito la Puglia alle 00:32 della notte. L’epicentro della scossa s’è verificato nel mare Adriatico, appena al largo dal litorale sulla costa di Ostuni, tra Monopoli e Brindisi. La scossa, in base ai dati diffusi dall’INGV, è stata di magnitudo 3.9, s’è verificata a 27,3km di profondità ed è stata avvertita su gran parte della Regione, specie nei settori centro/meridionali. paura a Bari, ...