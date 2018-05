Xylella | Copagri Puglia | “Dopo il deferimento avanti con l’eradicazione”

meteoweb.eu

(Di giovedì 17 maggio 2018) “Dopo ildell’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione Europea da parte dell’esecutivo comunitario, per non aver pienamente applicato le misure previste dall’Ue per impedire la diffusione dellafastidiosa, serve maggiore chiarezza da parte delle istituzioni”. Lo chiedono il presidente dellaTommaso Battista e il direttore Alfonso Guerra, ricordando che il pericoloso batterio è ormai arrivato alle porte di Bari e invitando pertanto gli enti preposti a “procedere immediatamente e a far applicare quanto prescritto dall’Ue, senza ulteriori indugi”. “Invitiamo inoltre tutti i nostri associati ad attenersi alle disposizioni fornite, soprattutto quelle riguardanti i prodotti da utilizzare senza produrre danni all’ambiente”, aggiungono, ricordando che “dopo la pubblicazione del ...