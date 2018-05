optimaitalia

Verdetto DxOMark sulla fotocamera di ASUS Zenfone 5: ben oltre la media

(Di giovedì 17 maggio 2018) Si difende bene ladi5, reduce dalemesso dagli esperti di. Il top di gamma taiwanese, in, ha totalizzato 90 punti, mantenendosi sui livelli di dispositivi importanti, come nel caso di HTC U11 e Google Pixel (cosa che non capita certamente tutti i giorni).Nella parte fotografica, il punteggio si è attestato a quota 93, distinguendosi il terminale per la gamma dinamica con buona luminosità, la precisione e la rapidità di esecuzione dell'autofocus e per il bilanciamento del bianco. Qualche limite si evidenzia in HDR e bokeh, per la presenza di alcuni artefatti, e per via del rumore presente in condizioni di elevata luminosità (la definizione tende a peggiorare con l'utilizzo del flash).Per quanto riguarda la parte video,5 ha ottenuto 86 punti: tra le note positive la stabilizzazione in ambienti aperti per quel che ...