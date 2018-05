M5S-Lega | nuovo vertice tra Di Maio e Salvini | si tratta ancora sul premier

Il programma M5S-Lega incendia Piazza Affari. Torna a salire lo spread : Qui non è questione di complotti e ritorsioni, qui non ci sono in ballo avversioni di natura politica: si tratta, molto semplicemente, di soldi. Tanti soldi. Ora: quasi 700 miliardi di euro del ...

Governo Lega M5S : manca poco - accordo imminente : La formazione del nuovo Governo Lega M5S sembrava essere tramontato dopo le parole del leader della Lega, pronunciate in seguito all’incontro avuto con Mattarella. Quel giorno Luigi di Maio si era mostrato più sicuro sulla realizzazione del nuovo Governo, mentre Matteo Salvini aveva evidenziato le grosse distanze tra i due partiti: differenze programmatiche che stavano mettendo a rischio il “Governo del cambiamento” con la conseguenza del ...

Giovanni Maria Flick critica il contratto M5S-Lega : "Ricorda quello di Berlusconi" : "Ricordate il contratto con gli italiani firmato da Berlusconi sulla scrivania di Bruno Vespa? Ecco, se non siamo lì, poco ci manca. Le mie perplessità riguardano soprattutto il metodo. Si fa un contratto privatistico tra due persone fisiche che ha forza di legge solo tra le parti. Il tutto ha il sapore di una de-costituzionalizzazione, di una forma appunto privatisti-ca del governo e dell'interesse pubblico". Così in ...

Anna Maria Bernini : 'Stallo molto pericoloso. Forza Italia non voterà mai la fiducia al governo M5S-Lega' : Questo stallo, che ha pochissimi precedenti nella storia della Repubblica, è molto pericoloso , perché allontana la gente dalla politica'. E ancora, ha concluso: 'Forza Italia non voterà la fiducia a ...

Tribunale Modica - il documento programmatico M5S-Lega : Nella bozza di programma tra M5S e la Lega esiste l'impegno per il ripristino dei tribunali soppressi nel 2012. Ad annunciarlo il Comitato di Modica

M5S e Lega : c'è il contratto - manca il nome del premier : Nell'accordo salta l'uscita dalla moneta unica ma restano i trattati dell'Ue da cambiare. Stop anche alle sanzioni alla Russia. Si va verso un Presidente del Consiglio grillino. Ai leghisti il ...

Intesa M5S-Lega - al Colle atteso il testo finale : Il contratto prevederebbe il reddito di cittadinanza, la flat tax, il taglio drastico dei costi della politica con annessa riduzione del numero dei parlamentari e l'obbligatorietà dei vaccini. Tanti i nomi sul possibile premier.

Meno Ue - no massoni - no Tav Ecco la bozza finale Lega-M5S Leggi il contratto chiuso ieri sera : Su Affaritaliani.it il contratto di governo chiuso mercoledì sera alle 19. Fisco, vaccini, migranti, trattati Ue: Ecco che cosa prevede l'ultima versione dell'accordo tra Cinquestelle e Lega prevede Segui su affaritaliani.it

Pensioni anticipate - Governo M5S-Lega : si esce 3 anni prima ma resta adv Video : Le ultime novita' sulle Pensioni anticipate arrivano dalle indiscrezioni pubblicate su 'Il Sole 24 Ore' e da 'Orizzonte Scuola' che fanno chiarezza sul probabile contratto di Governo tra Movimento 5 Stelle e Lega. La parte concernente il comparto previdenziale [Video] risulta di particolare interesse, anche se sembra andare in contrasto rispetto ai desideri dei lavoratori. Ok a quota 100, con 64 anni d’eta' e 36 di contributi, che permetteranno ...

Pensioni - il contratto Lega-M5S : taglio a quelle d'oro - ecco chi viene colpito : Il governo M5s-Lega porterà in dote un massiccio taglio alle Pensioni? Possibile, programma alla mano. Già, perché la bozza parla chiaro. Se da un lato si parla dell'abolizione della legge Fornero , ...

FINANZA E POLITICA/ Piga : con Lega e M5S l'Italia non finirà come la Grecia di Syriza : La bozza del contratto di Governo tra Lega e M5s, con la messa in discussione dell'euro, ha portato lo spread in rialzo e la Borsa in calo.

Il contratto di governo tra M5S e Lega spiegato in 13 punti : Ancora stallo sulla premiership tra M5s e Lega. Dopo che mercoledì si erano detti entrambi pronti a fare un 'passo di lato', nel corso della riunione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini non sarebbero emersi da parte dei Cinque stelle delle proposte significative in alternativa al nome del capo politico del Movimento. E la trattativa si sarebbe arenata nuovamente sul nome di Di Maio. La trattativa va avanti a oltranza. La ...

Mercati in tensione - M5S e Lega cambiano il contratto di governo su debito e ruolo della Bce : La giornata convulsa dei Mercati ha aiutato ad accelerare i lavori sul «contratto di governo» fra Lega e Cinque Stelle, arrivato ieri a una sorta di pre-chiusura. Il testo, circa 40 pagine, è stato ultimato nella sua struttura che ora contempla anche un passaggio dedicato alla revisione delle regole sui vaccini (più informazione e meno obblighi, sul modello veneto) e l’attribuzione di nuovi poteri a Roma Capitale....

Lo spread sfonda quota 150. Piazza Affari in rosso (-2 - 3%) sconta il contratto M5S-Lega : Piazza Affari la peggiore in Europa dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra i due partiti in cui si ipotizza anche la richiesta alla Bce di cancellare 250 mld di debito. Male le banche, giù Mediaset, in volata Saipem. Vittoria Assicurazioni la migliore dopo Opas a 14 euro per delisting...