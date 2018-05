Che cosa c' è sul Cittadino in edicola giovedì 17 maggio 2018

La provocazione di Squinzi : 'Ecco cosa faccio ogni volta Che battiamo l'Inter' : L'Inter ha rischiato di dire addio ai sogni Champions sabato sera, con la sconfitta contro il Sassuolo [VIDEO] per 2-1 nell'anticipo della trentasettesima giornata di campionato, e solo il pareggio della Lazio di domenica allo Scida contro il Crotone per 2-2 ha rimesso in gioco i nerazzurri, che ora sono a tre punti dai biancocelesti con lo scontro diretto in programma domenica, allo stadio Olimpico, che vale come una vera e propria finale. La ...

Scanzonissima : un sottofondo Che intrattiene - ma il divertimento è un'altra cosa : Lo sforzo c'è, ma non basta. Scanzonissima prova a far ridere, ma non fa ridere, è intrattenimento a metà tra quello di un villaggio-vacanze e quello di un moderno Furore, ma fine a se stesso. Basta analizzarne i singoli elementi: non fanno ridere i personaggi delle due squadre, non fanno ridere le tremende stonature, non fanno ridere le prove, nè le battute che nascono più o meno spontanee (Esempio per dare un'idea del livello: "Gianluca ...

Cosa ha di particolare OnePlus 6 e perché tutti ne parlano : OnePlus ha annunciato il suo nuovo top di gamma, OnePlus 6. E' il primo della casa cinese con design completamente in vetro e un display Amoled Full Optic 19:9 da 6,28 pollici. Ma soprattutto, combinando le nuove tecnologie Qualcomm con il lavoro degli ingegneri OnePlus, è lo smartphone più veloce mai prodotto dall'azienda. Nonché uno dei più potenti sul mercato. La casa cinese, scrive il ...

Che cosa è la carta valanghe che avrebbe potuto evitare la tragedia di Rigopiano : Omicidio, lesioni in merito e disastro colposo: sono le accuse mosse nei confronti dell'attuale presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e gli ex presidenti Ottaviano Del Turco e Gianni ...

Che cosa è la carta valanghe che avrebbe potuto evitare la tragedia di Rigopiano : Omicidio, lesioni in merito e disastro colposo: sono le accuse mosse nei confronti dell'attuale presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e gli ex presidenti Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi, per la tragedia dell'hotel Rigopiano dove, nel gennaio 2017, una valanga travolse e distrusse l'albergo provocando 29 vittime. L'inchiesta si allarga I provvedimenti sono conseguenza di un allargamento ...

Sindrome di Berdon - ne soffrono meno di 300 persone al mondo : ecco Che cosa è : Per ora è stata descritta e studiata clinicamente in meno di 300 pazienti in tutto il mondo. La Sindrome di Berdon ha come sintomo principale una forte distensione addominale. Questa situazione è la ...

Briga torna con 'Che cosa ci siamo fatti' : Roma, 16 mag. , AdnKronos, - Briga torna con 'Che cosa ci siamo fatti', nuovo singolo in radio e digitale da venerdì 18 maggio, che anticipa l'album omonimo di inediti che uscirà il primo giugno. ...

Briga - british rock alla romana : esce il nuovo singolo 'Che cosa ci siamo fatti' : Un british rock, ma tutto all'italiana. Anzi, alla romana. esce il nuovo singolo di Briga, 'Che cosa ci siamo fatti' , Honiro Label/ Sony Music, , che arriverà in radio e in digitale da venerdì 18 ...

Briga torna con 'Che cosa ci siamo fatti' : ...- spiega lo stesso Briga - s'interroga sulle storie d'amore della nostra generazione piegate molto spesso dal forte senso di dislocazione personale e dalla difficoltà di trovare un posto nel mondo e ...

Che cosa ci siamo fatti - il nuovo singolo di Briga da venerdì in radio e digitale : ROMA – Si chiama Che cosa ci siamo fatti (Honiro Label/ Sony Music) il nuovo singolo di Briga. Title track dell’album che uscirà il primo giugno. L’artista torna così a due anni di distanza dal suo ultimo disco, Talento. Da venerdì 18 maggio, il brano sarà in rotazione radiofonica e in digitale. Dalla forte matrice […] L'articolo Che cosa ci siamo fatti, il nuovo singolo di Briga da venerdì in radio e digitale proviene da NewsGo.

Revisione auto - modifiChe in arrivo/ Nuove regole dal 20 maggio : cosa cambia - i rischi per gli automobilisti : Revisione auto, modifiche in arrivo dal 20 maggio 2018 per gli automobilisti: ecco cosa cambia, multe e sanzioni previste per il mancato rispetto della sicurezza stradale(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:02:00 GMT)

Leo Messi - ma cosa ci fa in Friuli? Ecco perché la stella del calcio è in Italia : SACILE - Jeans strappati, scarpe da ginnastica, zaino in spalla e felpa grigia con cappuccio che non nasconde però una barba e un volto noto a tutto il mondo. Quello che voleva apparire come un ragazzo normale, in una giornata uggiosa in riva al Livenza, era in realtà Lionel Mess i, il cinque volte pallone d'oro che come spesso accade anche ieri si è ...

Leo Messi - ma cosa ci fa in Friuli? Ecco perché la stella del calcio è in Italia : SACILE - Jeans strappati, scarpe da ginnastica, zaino in spalla e felpa grigia con cappuccio che non nasconde però una barba e un volto noto a tutto il mondo. Quello che voleva apparire...

Pd : Veltroni - non rompere ciò Che faticosamente abbiamo costruito : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Non credo che ciò che abbiamo faticosamente unito, passo dopo passo, sia arrivato al suo compimento. Non credo che le identità che abbiamo unito debbano riconoscere di non essere in grado di coesistere, credo fortemente il contrario”. Lo ha detto Walter Veltroni a proposito del Pd ad un convegno alla Camera per ricordare Roberto Ruffilli, organizzato dai gruppi dem a cui hano partecipato Graziano ...