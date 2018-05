Anche Nek tra gli ospiti di Vuoi Scommettere? al via dal 17 maggio con Michelle Hunziker

optimaitalia

(Di giovedì 17 maggio 2018) Nek tra glidi? cone Aurora Ramazzotti. La conduttrice svizzera sperimenterà per la prima volta la conduzione con la sua figliare, avuta dal primo matrimonio con Eros Ramazzotti.Le sfide della prima puntata saranno tante, manon si è fatta mancare gliimportanti. Oltre a Nek, saranno in studioMaria De Filippi, Antonino Cannavacciuolo, Silvia Toffanin, Ricky Tognazzi, Alberto Tomba e Andrea Pucci.Glisaranno associati a un concorrente, con il quale proveranno a realizzare la prova. Nel caso in cui la scommessa non fosse vinta, la squadra dovrà pagare pegno con una ulteriore prova che si preannuncia molto divertente.5 le puntate in programma per la nuova trasmissione di Canale 5 al via in prima serata dal 17, ospitate dal Teatro degli Studios di Cinecittà in Roma. Ogni appuntamento ...