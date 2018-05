A cena nasce il nuovo Napoli? De Laurentiis | Sarri è grande bellezza

gazzetta

: A cena nasce il nuovo #Napoli? Sarri seduto accanto a De Laurentiis - Gazzetta_it : A cena nasce il nuovo #Napoli? Sarri seduto accanto a De Laurentiis - caterinagio80 : A cena nasce nuovo Napoli? De Laurentiis celebra Sarri 'Regista di grande bellezza' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: A cena nasce il nuovo #Napoli? Sarri seduto accanto a De Laurentiis -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Siete stati protagonisti di un calcio spettacolare, notato e apprezzato non solo in Italia ma in tutto il mondo. Maurizioè stato l'autore e lo scultore di questa". ? tavolata...