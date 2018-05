L' Ue vuole mettere al bando piatti | posate e bicchieri di plastica

Juventus - senti Amoruso : “Buffon non vuole smettere. Ha ancora…” : Juventus ,senti Amoruso- Nicola Amoruso, ex giocatore della Juventus, intervenuto ai microfoni di di “Stile Juventus” sulle frequenze di “Rmc sport”, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sul futuro di Buffon. “vuole CONTINUARE A GIOCARE” L’ex attaccante della Juventus ha così commentato: ““So che Gigi non vorrebbe smettere. Ha ancora una grande voglia di giocare e di questo sono più […] L'articolo ...

“vuole portare via nostro figlio”. Dolore a Pomeriggio 5. L’amato ospite parla con il cuore in mano della fine della sua storia. Barbara D’Urso non riesce a crederci : “Non glielo devi permettere!” : La fine della loro storia ha lasciato i fan senza parole. Avevano avuto il loro primo figlio dieci mesi fa e adesso sembra che questa famiglia sia arrivata al capolinea. Nella puntata del 23 aprile di Pomeriggio 5, Pierpaolo Pretelli ha raccontato la sua verità sulla fine della storia d’amore con Ariadna Romero. Un momento di crisi molto, troppo, lungo ha fatto cadere a pezzi la loro relazione e adesso l’ex velino ha deciso di ...

Renzi - Salvini e M5S : chi vuole mettere le mani sui servizi segreti : C'è Matteo Renzi, che - come racconta un suo fedelissimo - "vuole stare all'opposizione anche per prendersi la guida del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in modo da capire se la vicenda Consip nasconda una macchinazione contro di lui organizzata da pezzi dei servizi segreti".Leggi qui l'articolo integrale pubblicato su L'Espresso.