Debito pubblico | così Lega e 5 Stelle vorrebbero tagliarlo

Perché l'Italia non può cancellare il Debito pubblico e uscire dall'Euro : I mercati finanziari hanno 'pagato' cara la bozza di contratto tra Lega e Movimento 5 Stelle...

Governo - cancellare 250 miliardi di Debito pubblico? Una proposta così è irricevibile : Diciamolo chiaramente: la cancellazione di 250 miliardi di euro di titoli di Stato detenuti dalla Bce è una proposta che rivela uno schema tattico – non strategico – talmente irrituale da poter avere un solo obiettivo recondito (ammesso che lo abbia) se davvero farà parte della bozza di programma M5s-Lega. Saltiamo subito i dettagli tecnici e andiamo al sodo. Non ha alcuna credibilità una forza politica, e gli uomini che aspirano a ...

Cancellazione del Debito pubblico A rischio le banche e le famiglie Ecco chi 'paga' il conto dell'haircut : La bozza di accordo di governo tra Lega e M5S che prevedeva tra le altre la richiesta alla Banca centrale europea (Bce) di cancellare 250 miliardi di euro di titoli di stato italiani in suo possesso, tecnicamente un “haircut” Segui su affaritaliani.it

Dal deficit al Debito pubblico - il contratto M5S-Lega spaventa l'Europa : Tra le misure indicate nella bozza di programma, oltre alla richiesta alla Bce di cancellazione di 250 miliardi di debito, la creazione di un fondo con 200 miliardi di immobili pubblici. Le quote sarebbero vendute ai piccoli risparmiatori. Tolta invece la parte sull’uscita dall’euro. Su conti pubblici e migranti è scontro frontale con Bruxelles...

Governo - l’Unione europea ‘avverte’ l’Italia : attenti a migranti e Debito pubblico : Mentre riprende il tavolo tra Movimento Cinque Stelle e Lega per la trattativa di Governo, da Bruxelles arriva il monito su debito pubblico e immigrazione. A lanciare l’allarme sui conti pubblici è il vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis. “E’ estremamente chiaro che l’approccio deve essere quello di ridurre il debito” afferma Dombrovskis rispondendo a ‘Politico’ sulle sfide che ...

Nuovo record per il Debito pubblico : Cresce ancora il debito pubblico . È arrivato, secondo le stime sul mese di marzo a 2.302,3 miliardi . Un aumento di 15,9 miliardi rispetto al mese di febbraio. Come sottolinea Bankitalia l'aumento ...

Il Debito pubblico scrive il nuovo record - sfonda quota 2.300 miliardi : Mentre a Roma si discute se sia il caso di rispettare o meno gli impegni con l'Europa e a Bruxelles si ribadisce che la barra deve restare dritta, la Banca d'Italia informa che il debito pubblico italiano scrive un nuovo impressionante record.A marzo il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 15,9 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.302,3 miliardi. L'incremento è dovuto al fabbisogno delle ...

'Debito pubblico : vivere senza catene' - un incontro per dialogare e capire le dinamiche dell'austerità : Ci saranno abbastanza risorse per il reddito di cittadinanza, per eliminare la legge Fornero o per diminuire le tasse in un Paese che ha il terzo debito Pubblico del mondo? Il peggiore in Europa dopo ...

Pisani-Ferry : Debito italiano non è colpa del deficit pubblico : Studiando i dati della nostra economia , il professore arriva alla conclusione che sia stata la bassa crescita la causa principale dell'aumento del rapporto Debito Pil negli ultimi vent'anni e non il ...

Debito pubblico - tagli alla spesa e aumenti fiscali non aiutano. Anzi - lo alimentano : di Walter Paternesi Meloni e Antonella Stirati* Negli ultimi anni il rapporto tra Debito pubblico e Pil è aumentato, non diminuito e questo – insieme a una informazione economica spesso tendenziosa o di cattiva qualità – potrebbe indurre molti a credere che le politiche di austerità in Italia non siano state fatte, o quantomeno che non siano state fatte a sufficienza [si vedano, rispettivamente, le dichiarazioni degli ex commissari ...

Bankitalia avverte : Italia vulnerabile per l'alto Debito pubblico : "In Italia prosegue il rafforzamento delle condizioni finanziarie di famiglie e imprese", "si riducono i rischi per il sistema bancario" e "nel 2017 è proseguito il miglioramento delle finanze pubbliche". E' in un quadro complessivamente positivo che la Banca d'Italia rileva le "aree di fragilità" ed i possibili elementi di rischio che permangono nel sistema economico del Paese ."In Italia l'impatto sul costo medio dei titoli di ...

Bankitalia : Debito pubblico elevato - Italia resta vulnerabile : 'L'alto livello del debito pubblico afferma Via Nazionale rende l'economia Italiana vulnerabile a forti tensioni sui mercati finanziari e a revisioni al ribasso delle …