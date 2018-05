Convivio 2018 | tutte le novità della nuova edizione

gqitalia

: Emanuele Farneti racconta le novità di Convivio 2018 - chiechiIT : Emanuele Farneti racconta le novità di Convivio 2018 - SmartSex2016 : T-shirt #lAntivirus per i #volontari Convivio XIV edizione, il più importante evento di charity a livello nazionale… - vedimilano : #ConvivioMilano 2018 dal 6 al 9 giugno -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Il 6 giugno torna a Milano, la più importante Mostra-Mercato benefica promossa in Italia dal mondomoda, a sostegno dell’associazione no-profit ANLAIDS (Associazione Nazionale per la lotta contro l’AIDS). 5 giorni di shopping solidale con lo scopo di raccogliere fondi per non smettere mai di affrontare in maniera positiva un tema delicato come quello dell’AIDS. Molto più di un semplice evento di beneficenza,rappresenta un lungo cammino di solidarietà nato nel ’92 da un’idea di Gianni Versace, insieme a Gianfranco Ferré, Giorgio Armani e Valentino, sempre sostenuto da Franca Sozzani e oggi da Emanuele Farneti con Vogue Italia. Tante leper la quattordicesimadiche riceve l’appoggio delle griffe più prestigiose – al momento sono oltre 200 i marchi coinvolti: accanto ai grandi nomi degli stilisti di fama internazionale, ...