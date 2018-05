Calciomercato Juventus | Morata e Martial sono obiettivi slegati da Higuain

Calciomercato Juventus - Higuain verso l'addio : ecco l'erede Video : Arrivano clamorose indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus; stando a quanto riporta la nota testata Sportmediaset, la dirigenza bianconera avrebbe intenzione di sacrificare uno tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain e la scelta sarebbe ricaduta sull'ex attaccante del Napoli, dal momento che nessuna squadra sembra disposta a pagare centoventi milioni di euro per assicurarsi le prestazioni della Joya. Il cartellino di Gonzalo ...

Calciomercato Juventus - ecco l’innesto ‘alla Pogba’ : blitz bianconero : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara a festeggiare lo scudetto, nella gara di domani contro la Roma può arrivare la matematica ma la società si muove per la prossima stagione ed anche per il futuro, in particolar modo nelle ultime ore chiusa una trattativa, è fatta per il ‘nuovo Pogba’. Secondo quanto riporta gazzamercato.it si tratta di Yunus Musah, centrocampista classe 2002 di origine ghanese ma di passaporto ...

Calciomercato Juventus - che ribaltoni in attacco : Higuain può partire - il nome in pole per il sostituto : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara per la gara di campionato contro la Roma, è pronta la festa scudetto, dopo la conquista della Coppa Italia la dirigenza si è subito mossa per programmare il futuro e non sono da escludere novità clamorose, in particolar modo per quanto riguarda l’attacco. Alla fine potrebbe rimanere Dybala mentre sembra inevitabile l’addio di Mandzukic, potrebbe inoltre aprirsi una clamorosa ...

Calciomercato Juventus : spunta Santiago Arias per la fascia - ma non solo Video : A due giornate dalla conclusione del campionato di Serie A è in fibrillazione l'inizio del Calciomercato estivo. La Juventus, come di consueto, è una delle societa' a muoversi prima, specie in Italia, e anche questa volta non sta a guardare. Tante le trattative da portare avanti tra rinnovi di contratti e possibili arrivi. [Video] spunta Santiago Arias È di poche ore fa la notizia , via Sky Sport, dell'interesse dei bianconeri per il terzino ...

Calciomercato Juventus - l'ufficialità di Can dopo la Champions : Così, come riporta 'Il Corriere dello Sport', l'annuncio ufficiale della Juventus , o del diretto interessato, potrebbe arrivare proprio il 27 maggio, dopo la finale di Kiev , a prescindere dall'...

Calciomercato Juventus - contatti con il Genoa per Perin : Con l'ormai quasi certo addio di Buffon, sarà Szczesny a raccogliere l'eredità del n.1 e capitano bianconero in casa Juventus. Nelle ultime ore però, nell'ottica di avere una coppia affidabile di "...

Calciomercato - Preziosi : 'Perin? La Juventus deve sbrigarsi - c'è anche il Napoli' : TORINO - Enrico Preziosi , presidente del Genoa , ha confermato l'interesse della Juve per Mattia Perin. ' È vero, nell'ultimo incontro in Lega a Roma, Marotta mi ha fermato e detto che dobbiamo ...

Calciomercato Juventus - blitz a Torino per Santiago Arias del Psv : il giocatore piace ai bianconeri : Non solo Cuadrado, un altro colombiano per Massimiliano Allegri. La Juventus si muove sul mercato alla ricerca di un terzino destro per il futuro. Perché con la partenza di Stephan Lichtsteiner , "È ...

Calciomercato Juventus - mossa a sorpresa per il sostituto di Lichtsteiner : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara a festeggiare lo scudetto, la squadra di Massimiliano Allegri può chiudere i conti nella trasferta contro la Roma, basta un pareggio per il titolo matematico. Nel frattempo la dirigenza lavora intensamente per la prossima stagione, il reparto pronto ad essere rivoluzionato è la difesa. In particolar modo sull’out destro confermato De Sciglio mentre addio con Lichtsteiner, la decisione è ...

Calciomercato Juventus - alla ricerca del colpo in attacco : i 5 calciatori nel mirino di Marotta - tra super nomi e suggestioni : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo in Coppa Italia, la squadra bianconera ha alzato il trofeo dopo la gara contro il Milan, netto successo di 4-0 ma partita nettamente condizionata dagli errori del portiere Donnarumma. I bianconeri hanno virtualmente conquistato anche lo scudetto e la matematica potrebbe arrivare già nella prossima giornata ma rimane la delusione per la Champions League. La dirigenza adesso è al ...

Calciomercato Juventus - dall’Inghilterra : accordo ad un passo per Morata - tutte le cifre : Calciomercato Juventus – La Juventus pensa alla prossima stagione, la dirigenza si sta già muovendo sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte per la prossima stagione. Novità importanti dall’Inghilterra, sempre più vicino il ritorno dell’attaccante Morata, secondo quanto riportato dal “Sun” i bianconeri pronti a rompere gli indugi per il prestito di tre anni con obbligo di riscatto fissato a ...

Calciomercato Juventus - Marotta avrebbe già preso un calciatore del Milan Video : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Stando a quanto riporta il noto sito Calciomercato.it sulla base di indiscrezioni provenienti da Il Romanista, infatti, la Juventus avrebbe gia' preso Giacomo Bonaventura del Milan, eclettico calciatore sul quale è fortissimo anche l'interesse della Roma del direttore sportivo iberico Monchi. L'ex centrocampista dell'Atalanta è stato protagonista di un ottimo ...