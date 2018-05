Smartphone e tablet rubati | scoperto laboratorio clandestino | 5 misure cautelari

Smartphone e tablet rubati - scoperto il laboratorio clandestino : 19 indagati : I carabinieri della compagnia di Casoria al culmine di articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli hanno dato esecuzione a Napoli e Venezia a un'Ordinanza di Custodia ...

Offerte GearBest 10-11 Maggio : Smartphone - tablet e notebook scontatissimi : Scattano le Offerte IMPERDIBILI su GearBest valide per qualche giorno con sconti fino al 80% su tantissimi prodotti tra i più venduti in assoluto Su GearBest ci sono le Offerte IMPERDIBILI Continuano le Offerte e questa volta sono IMPERDIBILI su GearBest e in questi giorni sono presenti tantissime Offerte con sconti fino al 80% anche sullo store Italiano. […]

TrenDevice Days : 6 giorni di grandi sconti su Smartphone e tablet ricondizionati : ... per ogni ordine effettuato dal 9 al 14 Maggio, l'azienda destinerà 2 euro per una speciale raccolta fondi che servirà a piantare alberi in Italia e nel resto del mondo. È un importante progetto che ...

Da Trony torna lo “Sconto Tosto” online con Smartphone e tablet Android : Trony ci riprova con lo "Sconto Tosto", una promozione valida esclusivamente online dal 27 aprile al 3 maggio 2018: ecco gli smartphone e i tablet Android in offerta questa settimana. L'articolo Da Trony torna lo “Sconto Tosto” online con smartphone e tablet Android proviene da TuttoAndroid.

Amazon : ecco il nuovo browser per Smartphone e tablet Android Video : Tra le innumerevoli applicazioni, sul PlayStore di Android [Video]da oggi ne troveremo una in più: si tratta del browser di #Amazon e si chiama ''Internet''. Gli sviluppatori affermano che l'applicazione è leggera, veloce e non costituisce un rischio per i dati personali degli utenti che lo utilizzano. Intanto, possiamo subito verificare che effettivamente l'applicazione pesa pochissimo, addirittura inferiore ai 2 MB. Il design del browser è ...

Phone Check verifica il corretto funzionamento dei componenti di Smartphone e tablet : Phone Check è un'applicazione che permette di verificare il corretto funzionamento dei componenti dei dispositivi mobili e fornisce un rapporto dettagliato. Lo strumento è in grado di diagnosticare l'integrità di Wi-Fi, schermo, touchscreen, GPS, audio, fotocamera, sensori, archiviazione, memoria, CPU e batteria. L'articolo Phone Check verifica il corretto funzionamento dei componenti di smartPhone e tablet proviene da TuttoAndroid.

Samsung al lavoro su uno Smartphone con notch e un tablet pieghevole? : Samsung potrebbe essere al lavoro su due dispositivi particolari: uno smartphone dotato di notch e cornici molto ridotte e un tablet pieghevole con tastiera fisica. Spuntano infatti alcuni disegni di brevetti. L'articolo Samsung al lavoro su uno smartphone con notch e un tablet pieghevole? proviene da TuttoAndroid.

Su eBay una moltitudine di Smartphone - tablet e accessori in promozione : eBay continua con gli Imperdibili e propone una lunga serie di offerte riguardanti smartphone, tablet Android e accessori: ecco alcune delle promozioni migliori di questa settimana e il link alla lista completa. L'articolo Su eBay una moltitudine di smartphone, tablet e accessori in promozione proviene da TuttoAndroid.

Lo Smartphone pieghevole di Huawei che si trasforma in un tablet : Le immagini del brevetto registrato del telefono pieghevole di Huawei mostrano come lo smartphone ha la capacità di trasformarsi in un tablet e viceversa.Lo scorso ottobre 2017 l’amministratore delegato di Huawei, Richard Yu, aveva svelato che l’azienda nel 2018 avrebbe l’intenzione di presentare al grande pubblico uno smartphone pieghevole.E’ stata una dichiarazione piuttosto concreta, dato che un mese prima di ...

Se tablet e Smartphone fanno andar male in matematica e scienze : Se tablet e smartphone fanno andar male in matematica e scienze In base all’ultima ricerca Timss, Trends in International Mathematics and Science Study, chi adopera sempre i dispositivi mobile ha risultati peggiori nelle materie scientifiche Continua a leggere

Smartphone e tablet - un uso eccessivo rende gli studenti italiani 'asini' in matematica : Uno studio, giunto alla sua settima edizione, che si svolge contemporaneamente in più di 60 Paesi di tutto il mondo e coinvolge circa 3000 studenti di 72 scuole, dislocate su tutto il territorio ...

I giochi classici di carte sbarcano su tablet e Smartphone : I giochi di carte sono sempre tra i più scaricati e giocati in assoluto. Vuoi per l’amore spassionato degli italiani per i giochi tradizionali, vuoi per le regole semplici, alla portata di tutti, ma assolutamente non banali, alla fine spesso ci troviamo a giocare a scopa, briscola o solitario dai nostri dispositivi mobili. C’è però un problema: le carte sono orribili ma ora uno sviluppatore romano ha rimediato. E alla ...

Stampanti istantanee portatili per Smartphone e tablet : Gli smartphone sono elementi importanti della nostra quotidianità e le loro prestazioni in continuo miglioramento fanno sì che ormai anche la fotografia sia quasi esclusivamente affidata ad essi. Ma una foto stampata – si sa – ha tutto un altro significato: ecco perché a breve vedremo le migliori Stampanti per smartphone! In effetti, proprio a valle dei ragionamenti appena fatti, molte famose case produttrici hanno iniziato a ...