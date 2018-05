Milano | aggrediti due ragazzi | denunciati 12 esponenti CasaPound

Milano - fidanzati aggrediti : fermato un 25enne per rapina e violenza sessuale : Un colombiano di 25 anni è stato fermato dai carabinieri per la rapina e la violenza sessuale avvenuta lunedì sera in via Chopin, nella periferia di Milano. L’uomo, residente in città, è stato bloccato dai militari durante la notte. Gli investigatori ieri avevano ritrovato l’auto rubata alla coppia di fidanzati aggrediti ed erano sulle sue tracce. Lo sconosciuto, descritto come un sudamericano dalle vittime, era scappato con la Fiat ...