Iran | Putin-Erdogan | intesa nucleare essenziale per sicurezza

Israele vs Iran : “razzi su Golan”. Raid Siria - 23 morti/ Media Tel Aviv “Putin - non Trump - chiave per la pace” : Siria, razzi Iraniani sul Golan: nuovi Raid di Israele, clima rovente in Medio Oriente. Ministro israeliano: "Colpite quasi tutte le infrastrutture Iraniane a Damasco"(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 17:40:00 GMT)

RUSSIA - NETANYAHU E PUTIN ALLA PARATA DELLA VITTORIA/ Mosca - salta conferenza stampa finale : distanti su Iran : RUSSIA, NETANYAHU e PUTIN ALLA PARATA solenne nel Giorno DELLA VITTORIA: il discorso del presidente russo e le celebrazioni di Mosca per la sconfitta del nazismo.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:30:00 GMT)

Evitiamo di farci male. Putin e Netanyahu distanti sull'Iran - salta la conferenza stampa finale : Benjamin Netanyahu è l'invitato speciale di Vladimir Putin alla parata sulla Piazza Rossa che celebra la vittoria dell'Urss sulla Germania nazista. Un invitato molto interessato non solo alla potenza militare esibita dalla Russia, ma anche - e per certi versi soprattutto - dal ruolo del neo-eletto presidente russo che saluta visibilmente compiaciuto la sfilata di soldati e mezzi militari avveniristici, dal carro armato robot al super ...

Nucleare Iran - Rouhani avvisa Trump/ “Se Usa lasciano accordo se ne pentIranno” - il ruolo di Putin : Iran, Hassan Rouhani: “Se USA lasciano accordo Nucleare se ne pentIranno”. La minaccia del presidente Iraniano rivolta a Donald Trump e alla sua volonta di togliersi dal patto del 2015(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 21:01:00 GMT)

Iran : Netanyahu telefona a Macron - Merkel e Putin : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Trump vs. Putin - Israele vs. Iran. Le partite siriane (in cui la Siria è un comprimario) : In Siria si stanno giocando due partite: quella tra Trump e Putin, con Assad in mezzo e quella tra Israele e Iran. partite che hanno punti di interazione, ma altrettanti di autonomia. partite dall'esito tutt'altro che già scritto. E dalle alleanze variabili.Mosca, ad esempio, non ha certo scaricato Assad, ma non rispondendo agli attacchi occidentali ha lanciato un messaggio al rais di Damasco: non puoi montarti la testa e comportarti come ...

Siria : Putin telefona a Iran - avverte su caos con nuovi attacchi Usa. Washington prepara sanzioni contro Mosca : Avvertimento della Russia agli Stati Uniti, dopo i bombardamenti sferrati contro la Siria da Usa-Francia-UK.

Siria - la nuova guerra fredda è un risiko su Damasco : dagli Usa a Putin - da Israele all’Iran - interessi e protagonisti in campo : A prescindere dal dibattito su cosa gli Stati Uniti hanno davvero colpito e distrutto in Siria (dalle prime informazioni, sembra abbastanza poco), c’è una prima, vera vittima della rappresaglia americana: le relazioni internazionali. Mai, da decenni, la situazione internazionale è stata più tesa. Lo ha detto molto bene il segretario generale dell’Onu, António Guterres: “La guerra fredda è tornata, con una vendetta e una differenza”. ...

Siria - sospetto attacco chimico su Duma : almeno 100 morti - Trump : 'Putin e Iran colpevoli - Assad animale' : I White Helmets, un gruppo di soccorritori che operano in aree controllate dall'opposizione, hanno raccontato che la maggior parte delle vittime sono donne e bambini. Un residente di Duma e medico ...

Siria : Trump - 'Putin e Iran colpevoli' : ANSA, - WASHINGTON, 8 APR - "Il presidente Putin, la Russia e l'Iran sono responsabili per il sostegno all'animale Assad. Grande prezzo da pagare": così Donald Trump su twitter dopo l'attacco chimico ...

Siria - Trump : “Putin e l’Iran responsabili per il sostegno dato all’animale Assad” : Bashar Al-Assad è un “animale”, mentre Vladimir Putin, così come l’Iran, sono “responsabili per il sostegno” che gli hanno dato. Così Donald Trump è intervenuto su quanto è accaduto a Douma, nella Ghouta orientale, dove almeno 70 civili sono stati uccisi e i servizi di assistenza medica, tra cui Medical Care and Relief Organizations, accusano il regime Siriano di aver utilizzato armi chimiche. Il presidente degli ...

Tecnologia e una grande classe media indebolIranno il potere di Putin e Xi : Con l'autoritarismo Russia e Cina coprono la loro instabilità. Gli Usa devono prepararsi alla sfida Siamo passati dal mondo delle lotte ideologiche del 20° secolo al mondo delle lotte geopolitiche del 21° secolo - così almeno crediamo. Ma la Tecnologia si sta sviluppando a una tale velocità che questo mondo di conflitti geopolitici probabilmente evolverà verso un ...