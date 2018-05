Dazi e Iva | per Bankitalia e Istat aumentano rischi di ribasso della crescita

Arrivano i Dazi - a rischio 40 miliardi : Rodolfo Parietti Se Donald Trump non deciderà una sospensione all'ultimo minuto, comportandosi come quei governatori che graziano in extremis il condannato, da oggi entreranno in vigore i dazi imposti ...

Sabina Began : "Io e Silvio tentammo la feconDazione ma non andò. La Pascale è arrivata dopo - mai conosciuta" : Per tutti era l'Ape regina delle "cene eleganti". Sabina Began oggi è un'altra persona e in una lunga intervista al Fatto Quotidiano dice: "Non rinnego quello che è stato, ho chiesto perdono. Da lui accettavo qualsiasi cosa". Non ha mai negato la sua storia d'amore con Silvio, anzi, per lui si è tatuata sul piede le iniziali "SB" e oggi a proposito del film di Sorrentino dice: "Voglio fare solo una domanda agli ...

Alla FonDazione Zeffirelli arriva la Mostra Internazionale “Un Nuovo volo Su Solaris” : E’ stato presentato Alla stampa estera di Roma il progetto relativo Alla Mostra “Un Nuovo volo Su Solaris” che si terrà presso la suggestiva Sala della Musica del Complesso di San Firenze dal 28 maggio al 31 luglio 2018, promossa dal Museo Anatolij Zverev di Mosca (Museo AZ) e dAlla Fondazione Franco Zeffirelli è ispirata al film del regista Andrej Tarkovskij dei primi anni Settanta del Novecento. A livello associativo, il progetto ...

Accordo nucleare con l'Iran - Dazi commerciali e Siria : Macron arriva a Washington per 'pressare' Trump : "Trump whisperer", l'uomo capace di sussurrare a Trump. Emmanuel Macron, accompagnato dalla premiere dame Brigitte, è sbarcato oggi alla Casa Bianca con questa fama per una missione difficilissima, che mette in discussione l'America first: convincere il presidente Usa a non uscire dall'Accordo sul nucleare iraniano, a non imporre i dazi alla Ue e a non ritirarsi dalla Siria. E tenere una linea dura, ma aperta al dialogo, verso Putin, con ...

Festival Giornalismo Perugia - FonDazione Barilla : “Ruolo dei media centrale per vincere la sfida globale di nutrire il pianeta” : E’ il cibo l’elemento che accomuna – e può permettere di raggiungere – i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda ONU 2030. E nei 12 anni che ci separano dal 2030 saremo chiamati a ripensare il modo in cui produciamo, consumiamo, distribuiamo e – purtroppo – sprechiamo il cibo, per centrare gli SDGs e rispettare gli Accordi di Parigi sui Cambiamenti Climatici. Se vogliamo “combattere i cambiamenti climatici” non ...

Dazi - Trump vuole aumentarli ma è pronto a negoziare. La Cina : per ora trattativa impossibile : Le barriere commerciali " ha proseguito Trump " devono essere abbattute per incoraggiare la crescita economica in America e nel mondo. Non consentirò mai che pratiche ingiuste minino gli interessi ...

La reazione di Pechino ai Dazi di Trump è arrivata - ma per ora è moderata : 'Per ora, Pechino evita di colpire settori più 'sensibili' per l'economia Usa, come la soia , il Pese ne importa 14 miliardi di dollari dalle fattorie americane, e i Boeing, in quella che può ancora ...

Arriva la risposta cinese ai Dazi Usa. Pechino tassa 128 prodotti americani : La Cina ha imposto nuove tariffe tra cui carne di maiale, vino e frutta, per un valore calcolato di circa tre miliardi di dollari l'anno -

Dazi : Cina - operativa stretta su 128 prodotti Usa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Dazi - la Cina : operativa la stretta su 128 prodotti Usa fra cui carne di maiale e frutta : Pechino - La Cina annuncia l'operatività da oggi dei Dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti , tra cui carne di maiale e frutta, per totali 3 miliardi di dollari, in risposta alla 'mossa ...

Guerra dei Dazi - la Cina risponde agli Usa : operativa stretta su 128 prodotti americani : La Cina ha annunciato l'operatività dei dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti, tra cui carne di maiale e frutta, per un totale 3 miliardi di dollari. E' la risposta alla mossa protezionistica ...

Guerra dei Dazi - Cina : operativa stretta su 128 prodotti Usa : La Cina ha annunciato l'operatività dei dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti, tra cui carne di maiale e frutta, per un totale 3 miliardi di dollari. E' la risposta alla mossa protezionistica ...

LiquiDazione IVA - entro il 31 maggio la comunicazione del primo trimestre : Scade il prossimo 31 maggio il termine per presentare la comunicazione della Liquidazione IVA del primo trimestre 2018. Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello e le relative istruzioni. Nuovo modello della Liquidazione IVA Il modello è composto dal frontespizio e dal quadro VP all’interno del quale si comunicano i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate, anche nel caso in ...