Carolina Kostner nuovo fidanzato | l’amore dopo Alex Schwazer

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : il grande rimpianto di Carolina Kostner. Bastava un doppio axel per il podio : Non può che lasciare l’amaro in bocca la quarta posizione ottenuta da Carolina Kostner ai Campionati Del Mondo di Milano, a seguito di un programma libero eseguito con troppe, imperdonabili, sbavature. Dopo la disastrosa performance di Alina Zagitova, totalmente in tilt con addirittura tre cadute, tutto sembrava in discesa per la pattinatrice altoatesina, tanto da far sperare al pubblico in una medaglia d’argento nelle peggiori delle ...

Mondiali di pattinaggio di figura - Carolina Kostner solo quarta : Sfuma il bis ai Mondiali di pattinaggio di figura per l'altoatesina. Al Forum di Assago spunta la canadese Osmond, delude la russa Zagitova

Mondiali : Carolina Kostner quarta. Oro Osmond - Zagitova flop : Carolina Kostner è giù dal podio. A Milano nel libero Carolina vede sfumare l'oro dopo il disastro della 15enne olimpionica russa, imbattuta finora in una stagione incredibile. Alla fine l'azzurra è ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : Carolina Kostner si ferma ai piedi del podio. Kaetlyn Osmond oro a sorpresa - Zagitova solo quinta : La canadese Kaetlyn Osmond è a sorpresa la nuova Campionessa del Mondo , 223.23, : il bronzo delle Olimpiadi di PyeongChang 2018, quarta dopo il corto, ha saputo approfittare delle cadute di Zagitova ...

VIDEO Carolina Kostner - il programma libero ai Mondiali di Milano 2018. Caduta fatale per la medaglia : Carolina Kostner si è dovuta accontentare del quarto posto ai Mondiali 2018 di pattinaggio artistico. L’azzurra partiva con il miglior punteggio dopo il programma corto ma purtroppo una Caduta e diversi errori tecnici le hanno impedito di salire sul podio. Di seguito il VIDEO del suo free skating. (foto Valerio Origo) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

