Roland Garros 2018 | quando si gioca? Il calendario e le date Programma | orari e tv

(Di martedì 8 maggio 2018) Si stanno per accendere i riflettori sul secondo Slam stagionale: sui campi di Parigi, i miglioritori del mondo si daranno battaglia per conquistare il secondo Slam dell’anno. L’attesa in campo maschile è per vedere se Rafael Nadal sarà in grado di vincere il torneo per l’undicesima volta, scrivendo in maniera ancora più significativa il proprio nome nei libri di storia di questo sport. Lo spagnolo deve vincere per mantenere la vetta del ranking ATP e non lasciare lo scettro all’elvetico Roger Federer, il quale, anche quest’anno, ha saltato la stagione sul rosso. Tra le donne invece è caccia aperta: riuscirà nel bis la campionessa in carica, la lettone Jelena Ostapenko? Si comincerà il 27 maggio, con due settimane ricche di tennis che termineranno con le finali, inil 9 e il 10 giugno. Eurosport coprirà l’evento con due canali, Eurosport 1 ed Eurosport ...