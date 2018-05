Riperta via Pontina dopo l’incidente di questa mattina a Castel Romano

romadailynews

(Di sabato 5 maggio 2018) Riaperta la viail grave incidente di. In corso le operazioni di rimozione del mezzo incidentato. Riaperta la viail grave incidente di. Al momento si circola sulla sola corsia di sorpasso tra Pratica di Mare ein direzione di Latina. Lunghe code da Mostacciano a via di Trigoria verso sud. VIABILITA’, ASTRAL INFOMOBILITA’: CHIUSA VIAPER INCIDENTE AA causa di un grave incidente e’ chiusa la viaal km 22 all’altezza di Pratica di Mare verso Pomezia. Al momento ci sono code dadi Decima fino a Pratica di Mare, uscita obbligatoria. Ripercussioni sul senso di marcia opposto, in direzione di Roma, dove si sta in fila da via di Trigoria e si transita su di una sola corsia, quella di marcia lenta. Lo comunica Astral Infomobilita’. L'articolovial’incidente ...