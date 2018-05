Danilo Toninelli scrive a Elisabetta Casellati | Dov' è l' istruttoria sui

Danilo Toninelli : 'Siamo d'accordo con la Lega su flat tax se non danneggia i poveri' : Finora c'era solo la reciproca stima tra i due leader, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rinnovata anche oggi. Niente più. Per questo, proprio a poche ore dalla chiusura delle urne in Molise, le parole ...

Il capogruppo M5S alla Camera Danilo Toninelli : "Se Casellati fallisce spero nel Pd. Ma Renzi o no conta l'intesa sul programma" : Il capogruppo dei 5 Stelle alla Camera, Danilo Toninelli, ribadisce il no dei pentastellati a Silvio Berlusconi: "È impossibile - ha detto a Rtl 102.5 - perché ha fatto fallire il paese e lo dimostrano 24 anni della sua carriera politica. E poi ci sono divergenze politiche enormi. Non siamo autolesionisti".Ma il Movimento che cosa preferirebbe? Toninelli non ha risposto: "Non posso rispondere perché andrei a pestare i piedi ...

Luigi Di Maio - Danilo Toninelli sega le gambe a Roberto Fico : 'Se riceve incarico - non è politico' : Sui quotidiani di questa mattina si fa sempre più insistente l'ipotesi che Luigi Di Maio possa fare un passo indietro in vista della formazione del governo, magari a favore del presidente della Camere ...

Danilo Toninelli del M5s rivela : 'Aperture anche dal Pd sui presidenti delle Camere'. Ci provano anche per il governo? : Manovre politiche frenetiche in vista del voto per le presidenze di Camera e Senato, con contatti tra Matteo Salvini e il M5s e anche tra Giorgia Meloni e i grillini . E dopo le indiscrezioni, ecco le ...

Giorgia Meloni rivela : 'Mi ha chiamato il grillino Danilo Toninelli - pronti a trattare. Ma sul governo...' : Ora scende in campo anche Giorgia Meloni . Nella frenetica attività politica, tra ipotesi sulla formazione del prossimo governo e le mosse in vista dell'elezione dei presidenti di Camera e Senato , la leader di Fratelli d'Italia rivela: 'Ho ricevuto una telefonata da ...

I due capigruppo M5S - Danilo Toninelli e Giulia Grillo - attaccano Silvio Berlusconi : "È un uomo disperato - non siamo in vendita" : I due capigruppo pentastellati, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, attaccano Silvio Berlusconi: "È un uomo disperato. Sa, e lo ha ammesso, che se si dovesse tornare a votare questa volta il MoVimento 5 Stelle prenderebbe il 40% e questo lo terrorizza. Per questo sta già cercando di fare campagna acquisti presso gli altri gruppi parlamentari. Infatti, avrebbe detto ai suoi di convincere quanti più deputati e senatori del ...

Luigi Di Maio indica Danilo Toninelli e Giulia Grillo come capigruppo di Senato e Camera : Danilo Toninelli e Giulia Grillo sono stati indicati da Luigi Di Maio come capigruppo di Senato e Camera durante la riunione in corso al Parco dei Principi di Roma.Le due assemblee separate dei 222 deputati e 112 Senatori M5s sono iniziate alle 13.30 nell'hotel scelto in questi giorni come comitato elettorale per i 5 stelle. Entrambe le riunioni, secondo quanto viene riferito, saranno introdotte da Di Maio e poi sono previsti gli interventi di ...

