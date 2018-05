“Bitcoin come una moneta estera” : il Fisco tassa i guadagni da criptovalute : Addio paradisi criptofiscali: anche per i bitcoin è venuto il tempo delle tasse, già dalla prossima dichiarazione dei redditi. A dirlo, dopo il grande “boh!” normativo degli ultimi anni, è stata la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate della Lombardia, rispondendo alla domanda posta da un contribuente. Secondo il Fisco da ora in avanti i bitcoin vanno trattati alla stregua di una valuta estera che – come è noto – è ...

Come dichiarare i Bitcoin nella dichiarazione dei redditi : La tassazione scatterà solo in caso di possesso di un quantitativo superiore a circa 50mila euro e con un'aliquota fissata la 26%

Dichiarazione dei redditi - arrivano i Bitcoin/ Ecco come denunciare la criptovaluta : Dichiarazione dei redditi, arrivano i Bitcoin, Ecco come denunciare la cripto valuta: l’Agenzia delle entrate fa chiarezza dividendo il ramo di impresa da quello dei privati(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 13:38:00 GMT)

Come dichiare i Bitcoin nella dichiarazione dei redditi : La tassazione scatterà solo in caso di possesso di un quantitativo superiore a circa 50mila euro e con un'aliquota fissata la 26%

Il Bitcoin entra nella dichiarazione dei redditi : ecco come vengono tassati i guadagni : Novità in tema Bitcoin: i possessori di criptovalute dovranno inserire le valute virtuali all'interno del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi. Con la risposta fornita a un'istanza di ...

'Bitcoin come la mania dei tulipani in Olanda nel 17esimo secolo' - Lagarde - : New York , 16 apr. , askanews, Christine Lagarde è tornata a invitare a valutare l'impatto positivo di quelli che lei chiama 'cripto-asset', pur riconoscendo che molti non sopravviveranno. 'La ...

Bitcoin - tulipani - dotcom : ecco come nasce la bolla finanziaria nella mente degli investitori : La scienza spiega i meccanismi neurobiologici alla base di comportamenti quali l’«effetto gregge». Un modo semplice per giustificare il crearsi e lo scoppiare delle bolle finanziarie. Impennate e tonfi di cui è piena la storia. Senza dimenticare che il denaro può trasformarsi anche in droga...

Il taxi si paga coi Bitcoin - ecco come : Lorenzo Giustozzi, amministratore delegato e fondatore della startup Chainside, spiega come avvengono le transizioni in bitcoin per le corse delle auto Radiotaxi 3570. Il commento del presidente della ...

Bitcoin - le nuove truffe sulle criptovalute e come difendersi : Insieme alla febbre per le criptovalute è salita anche quella per le truffe collegate a Bitcoin, Ether, Monero e compagnia digitalmente tintinnante. Non solo cryptojacking, come si chiama in gergo, tramite siti web: un ricercatore di sicurezza di Bad Packets, Troy Mursch, ha per esempio individuato quasi 50mila siti infetti da malware come Coinhive o JS/Coinminer che, in vari modi, riescono a sfruttare la scheda madre di un dispositivo per fare ...

Ecco come Lisk semplificherà la blockchain di Bitcoin e Ethereum : In un mondo di ICO è interessante vedere uno sviluppo coerente, traguardi raggiunti e miglioramenti graduali. Perché reinventare il codice di Internet quando già molti sviluppatori lo conoscono e lo ...

Bitcoin - ecco come investire grazie all' 'Aranzulla delle criptovalute' : Ora, grazie al suo blog filippomartin.com , cerca di avvicinare altre persone a questo mercato, grazie a tutorial e guide per comprendere meglio un mondo non affatto semplice. Ciao Filippo, come ti ...