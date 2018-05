“Gay e felice” L’attore si confessa da Silvia Toffanin Il suo coming out fece scalpore

caffeinamagazine

(Di martedì 1 maggio 2018) “Hollywood è un posto troppo stressante per gli attori.Ti senti sempre di essere o in una lista di quelli che stanno avendo successo o nell’altra, di quelli che ne stanno riscuotendo meno. E’ molto angosciante” ha detto a proposito della scena attoriale americana, in base alla sua esperienza. Una confessione a cuore aperto davanti alle telecamere di Verissimo quella di Rupert Everett che davanti anon ha avuto peli sulla lingua rivelando i giorni precedenti ilout chetanto. “Non è stata una vera scelta – racconta – ma frequentavo abitualmente discoteche gay e non volevo essere costretto a mentire, perché quando menti sei in una posizione fragile e sei vulnerabile. Ora ho un compagno con il quale sono felice da 11 anni”. Era il 1989 quando pubblicò il suo primo romanzo e rivelò al mondo di essere gay, la delusione ...