Genova | treno si schianta contro il muretto alla fine del binario | distrutto il locomotore

Genova - treno vuoto deraglia fine corsa : 12.41 Un treno in manovra su un binario tronco è uscito dai binari poco fuori dalla stazione ferroviaria di Genova Brignole, all'altezza del ponte di Terralba. Il convoglio, che non aveva passeggeri a bordo, non si è fermato alla fine del binario tronco ed è andato a sbattere sul muretto di fondo. Il locomotore si è sollevato e si è messo di traverso sui binari. Lucido il macchinista, in ospedale per accertamenti. Nessuna ripercussione sul ...

