Trekking in inverno | ecco come vestirsi

(Di venerdì 27 aprile 2018) Trovare il giusto abbigliamento per praticareè molto importante soprattutto in, quando il freddo rischia di rendere spiacevoli gite ed escursioni. Spesso si trascura la testa, che invece è la parte del corpo che disperde la maggior quantità di calore: lasciarla esposta alle temperature più rigide e alle raffiche di vento è un lusso che non ci si può concedere. Vale la pena di ricorrere, allora, a una cuffia tecnica o in alternativa a un passamontagna, che consente di coprire anche le guance e la bocca. Ovviamente ci si deve premurare di scegliere una giacca da montagna munita di un cappuccio protettivo – anche se sono poche quelle che ne sono prive – così da proteggere in modo efficace il collo e la testa. Anche le mani hanno bisogno di una protezione adeguata: un consiglio è quello di mettere sotto ai guanti tecnici dei guanti da seta più leggeri, così che ...