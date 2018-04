Nina Moric e Luigi Favoloso in crisi Grande Fratello 2018 | Voi donne elemosinate

GF15 - Nina Moric interviene nella casa - per Luigi Favoloso : il motivo Video : Nel corso delle ultime ore, è stata divulgata la news di 'TV & Gossip' che vede #Barbara D'Urso rivelare in diretta, a 'Pomeriggio 5', l'indiscrezione secondo cui la showgirl #Nina Moric è in procinto di intervenire nella casa del '#Grande Fratello 15' per sorprendere il suo fidanzato Luigi Mario Favoloso. Nina e Luigi, la coppia rischia di scoppiare? Il motivo che potrebbe spingere la Moric ad intervenire A diversi giorni dalla messa in ...

Luigi Favoloso conferma i problemi con Nina Moric? | GF 15 news : Luigi Favoloso avrebbe confermato in un confessionale di avere dei problemi con Nina Moric. Pomeriggio 5 punta i fari sul napoletano che in questo momento si trova al GF 15 e dove a quanto pare avrebbe avuto una crisi sentimentale. Anche se in prima battuta ha fatto di tutto per allontanare possibili rumors, Luigi Favoloso sembra essersi avvicinato di molto a Patrizia Bonetti. Il GF 15 ci regalerà una nuova coppia? Intanto Nina Moric prende le ...

Nina Moric entra al Grande Fratello? L’indizio di Barbara d’Urso : Grande Fratello, il fidanzato di Nina Moric vicino a Patrizia: la modella croata entrerà nella Casa? Dopo Paola Di Benedetto, anche Nina Moric potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello. Un indizio è arrivato dalla conduttrice Barbara d’Urso, che a Pomeriggio 5 ha svelato quanto sta accadendo a Luigi Favoloso. Il fidanzato di Nina, dopo […] L'articolo Nina Moric entra al Grande Fratello? L’indizio di Barbara d’Urso ...

Grande Fratello 2018 - Nina Moric contro il fidanzato Luigi Favoloso : "Sto guardando una persona che non conosco" : Dopo le dichiarazioni del gieffino, sempre più vicino a Patrizia Bonetti, la modella croata risponde su Instagram.

Grande Fratello 15 - Nina Moric sul fidanzato Luigi Favoloso : "Non lo riconosco" : "Questo GF sarà la prova del nove: o ci sposiamo o ci lasciamo". Così Luigi Favoloso, il concorrente del Grande Fratello 15, ha parlato della sua storia d'amore con Nina Moric. Il ragazzo sembra subire il fascino dell'altra concorrente, Patrizia Bonetti, e starebbe addirittura mettendo in dubbio i suoi sentimenti per la modella croata. "Se lui ha dei dubbi, credimi non riconosco la persona con la quale ho passato 4 anni di vita. ...

Nina Moric e Federica Panicucci contro il Grande Fratello? : Grande Fratello 15: l’indiscrezione su Nina Moric e Federica Panicucci Tra rumors e indiscrezioni, la quindicesima edizione del Grande Fratello continua a far discutere. Se dentro la casa più spiata d’Italia liti e nuovi amori stanno calamitando l’attenzione del pubblico, fuori dalle mura di Cinecittà il reality targato Barbara d’Urso fa chiacchierare ancora di più. A lanciare una serie di gossip sul programma del ...

Gf - la verità di Luigi Favoloso sulla "crisi" con Nina Moric : Non sono di certo ore facili queste per Luigi Favoloso, fidanzato di Nina Moric, che attualmente è uno dei concorrenti del Gf Nip . Il gieffino, infatti, ha dimostrato di essere piuttosto confuso in ...

Grande Fratello 15 - Nina Moric sul fidanzato Luigi Favoloso : “Sto guardando una persona che non conosco” : Luigi Favoloso, fidanzato di Nina Moric, è uno dei concorrenti di questo Grande Fratello 15. Favoloso è un militante di CasaPound e si è candidato con il partito neofascita alle ultime elezioni politiche. “Ecco perché sono nervoso, oggi è il 25 aprile, una festa sbagliata“, ha detto ieri durante la diretta live di Mediaset Extra confermando le sue posizioni politiche. Ma in queste ore sono le parole della fidanzata Nina Moric, a ...

Grande Fratello - Luigi pronto a lasciare Nina? La Moric sbotta : Luigi Favoloso in confusione al Grande Fratello, vuole lasciare Nina? La Moric interviene Luigi Favoloso si è avvicinato davvero molto alla giovane Patrizia Bonetti. A quanto pare, i due concorrenti del Grande Fratello hanno già instaurato un bellissimo rapporto. Amicizia o qualcosa di più?! Sarà solo il tempo a svelarcelo. Intanto, i fan di Nina […] L'articolo Grande Fratello, Luigi pronto a lasciare Nina? La Moric sbotta proviene da ...