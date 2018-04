A lezione di Astrofotografia all’Osservatorio “Fuligni” di Rocca di Papa

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 aprile 2018) Osservare il cielo a occhio nudo e al telescopio, lontano dalle luci e dai rumori della città, è un’esperienza davvero emozionante. Ma immortalare attraverso la fotografia la bellezza degli astri e il loro chiarore lo è ancora di più. Per gli appassionati e aspiranti astrofotografi partirà giovedì 10 maggio presso l’Osservatorio astronomico “Franco Fuligni” didiil corso pratico “Tecniche di imaging e misura digitale”. Le lezioni si svolgeranno tutti i giovedì sera, dalle ore 20:30 alle ore 22:30, fino al 14 giugno. Il corso è organizzato dall’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA) e rientra nell’ambito dell’edizione 2017-2018 della Scuola di Astronomia, svolta in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e con l’Unione Astrofili Italiani (UAI). I corsi della Scuola, vero fiore all’occhiello del panorama dei percorsi formativi in ...