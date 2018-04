Terremoto Molise - paura ma nessun danno : oggi scuole chiuse : Terremoto Molise, paura ma nessun danno: oggi scuole chiuse Bambini a casa ad Acquaviva Collecroce e in altri comuni della provincia di Campobasso dopo la scossa di magnitudo 4.2 avvertita ieri Parole chiave: Terremoto ...

Terremoto magnitudo 4.2 in Molise : ecco la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del Terremoto di magnitudo 4.2 che si è verificato ieri alle 11:48 in Molise. Terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Campobasso Data 25/04/2018 UTC 09:48:42 Latitudine 41.86° Longitudine 14.76° magnitudo 4.2 Profondità 31 Km La presente scheda elenca gli effetti ...

Terremoto IN MOLISE/ Tutti a dormire fuori casa - con un occhio alla profezia del 1456 : Ieri TERREMOTO in MOLISE, una scossa di magnitudo 4.2 ha spaventato Tutti. Soprattutto per il su eventuale nesso con il sisma di Marche e Abruzzo e con un precedente storico. Le ultime scosse di TERREMOTO hanno interessato il MOLISE, tanto da spaventare la gente, anche se la più forte, di magnitudo 4.2, era di molto inferiore come violenza a quella che ha interessato lo scorso anno le Marche, l'Abruzzo e l'Umbria. Una scossa che ha messo paura ...

Terremoto Molise : Acquaviva era stata già distrutta dal sisma nel 1456 : Il centro molisano di Acquaviva nel quale oggi e’ stata registrata una scossa di 4.2 e’ uno dei tre centri bilingue italo-croati del Molise. L’immigrazione croata servi’ a ripopolare queste zone dopo un devastante Terremoto che nel 1456 rase completamente al suolo questa zona. Questo Terremoto e’ stato considerato dagli esperti, sulla base di calcoli rapportati ovviamente alle fattezze dei nuclei abitativi ...

Terremoto Molise - la Prefettura conferma : nessun danno : Vertice nel pomeriggio in Prefettura, a Campobasso, per fare il punto sulla situazione dopo le verifiche effettuate nelle zone interessate dal Terremoto. Dagli accertamenti risulta che il sisma, di magnitudo 4.2, non ha provocato danni a persone e cose. Una approfondita analisi visiva e strumentale e’ stata effettuata presso la diga del Liscione “da cui non sono sinora emerse criticita’”, si legge in una nota della ...

Molise : scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 | Epicentro a Acquaviva Collecroce : Una fortissima scossa di terremoto è stata registrata in Molise: ad avvertirla sono stati gli abitanti di Termoli e di tutta la costa della regione. Il sisma, sentito anche in Abruzzo, e nel Foggiano, non fa parte della sequenza iniziata il 24 agosto 2016 nel Centro Italia

Terremoto in Molise : scuole chiuse in 15 Comuni : scuole chiuse, giovedì 26 aprile in molti comuni del Basso Molise a causa del Terremoto. I sindaci, constatato lo sciame sismico in atto, in via precauzionale hanno deciso per la sospensione delle attivita’ didattiche. scuole chiuse di ogni ordine e grado a Termoli, Acquaviva Collecroce, Guardialfiera, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Castelmauro, Tavenna, Larino, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in ...

Terremoto in Molise : è faglia diversa da quella di Amatrice e L'Aquila : ABRUZZO. Il Terremoto di magnitudo 4.2 avvenuto in Molise, nella provincia di Campobasso, è diverso da quelli che stanno scuotendo l'Italia centrale dal 24 agosto 2016 e diverso anche dalla maggior ...

Terremoto Molise - controlli diga Liscione : ANSA, - CAMPOBASSO, 25 APR - In questa ore osservata speciale è la diga del Liscione, nella zona di Guardialfiera , Campobasso, , dove questa il Terremoto di magnitudo 4.2 delle 11.48 è stato ...

Terremoto Molise - il sindaco di Palata : “Preoccupa la nuova faglia” : “C’e’ stata paura in paese per il Terremoto di oggi. Molte famiglie che stavano preparando il pranzo sono corse fuori casa e sono rimaste in strada circa mezz’ora. Abbiamo sentito altre scosse dopo quella delle 11.48 con epicentro a Montecilfone”. Cosi’ il sindaco di Palata, Michele Berchicci che ha avvertito in maniera nitida il sisma di magnitudo 4.2. “Mi sono sentito con un esperto di Napoli – ...

Terremoto in Molise di 4.2 con molte repliche. I sindaci : 'Paura per la nuova faglia' : Trema il Molise alle 11.48 del 25 aprile. Una violenta scossa di Terremoto è stata registrata su tutta la costa adriatica. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa. La scossa è stata avvertita dalla gente a Termoli, in Abruzzo fino a Pescara, e nel nord della Puglia, a Foggia come sul Gargano. La magnitudo indicata dall'Ingv è di 4.2 a profondità di 31 km. L'epicentro è ad Acquaviva Collecroce, nei ...

Terremoto Molise : domani scuole chiusi in alcuni Comuni : domani resteranno chiuse le scuole di alcuni dei Comuni del Molise dove stamane è stata avvertita una scossa di Terremoto. Il sindaco di Montenero di Bisaccia, Nicola Travaglini ha firmato un’ordinanza per chiudere domani tutti gli istituti con la quale dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per consentire i sopralluoghi tecnici delle strutture scolastiche. Altrettanto hanno fatto, per precauzione, i primi cittadini ...

Terremoto : nuova scossa avvertita in Sicilia; continua lo sciame in Molise Video : 2 Alle 16:53 ora italiana del 25 aprile 2018, una #scossa di #Terremoto di #magnitudo 3.4 della scala Richter ha colpito la Sicilia nord-orientale. Il sisma, registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto il suo esatto epicentro poco ad ovest della caratteristica cittadina di Milazzo, sulla costa settentrionale della provincia di Messina. Secondo le stime fornite dai dati preliminari raccolti dalla Sala ...

Terremoto : nuova scossa avvertita in Sicilia; continua lo sciame in Molise : Alle 16:53 (ora italiana) del 25 aprile 2018, una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 della scala Richter ha colpito la Sicilia nord-orientale. Il sisma, registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto il suo esatto epicentro poco ad ovest della caratteristica cittadina di Milazzo, sulla costa settentrionale della provincia di Messina. Secondo le stime fornite dai dati preliminari raccolti dalla Sala Sismica di Roma, ...