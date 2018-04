Frode fiscale e riciclaggio | 17 arresti tra Crotone e Verona | blit della Finanza

Frode fiscale. Coinvolti anche 2 dipendenti comunali di Cutro : La Guardia di Finanza nucleo di polizia economico finanziaria di Crotone e della compagnia di Soave (Verona) ha eseguito 17 arresti. Dei

cristiano ronaldo Frode fiscale : Si aggrava la posizione di cristiano ronaldo nel caso di frode fiscale in Spagna che nelle prossime settimane potrebbe costargli il rinvio a giudizio da parte della donna giudice istruttore del tribunale di Pozuelo de Alarcon. Secondo El Mundo, nuovi documenti diffusi da Football Leaks mostrano che l'attaccante portoghese del Real Madrid utilizzò una holding in Lussemburgo e un fondo fiduciario nel paradiso fiscale ...

VIDEO – Operazione “White paper” - scoperta banda dedita alle truffe e alle Frode fiscale : I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno scoperto una frode fiscale nel settore degli elettrodomestici e hi-tech di oltre 15 milioni di euro, perpetrata da un sodalizio con base nei “Castelli Romani”, ma con proiezione su tutto il territorio nazionale. Le indagini, eseguite anche con intercettazioni telefoniche e durate circa un anno, sono state […]

Frode fiscale e truffa allo stato - sette arresti a Parma : L'organizzazione operava tramite l'utilizzo illecito di ammortizzatori sociali. Indagate altre 26 persone

Frode fiscale per il Latina calcio - arresti : Fra le persone coinvolte anche l'ex deputato di Fratelli d'Italia Pasquale Maietta e Paola Cavicchi ex presidente del club pontino - L'operazione congiunta di Polizia e Guardia di Finanza è partita ...

Roma e Latina. Arresti per Frode fiscale e riciclaggio : Roma e Latina. Arresti per frode fiscale e riciclaggio – La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Latina hanno eseguito, nelle prime ore di questa mattina, una vasta operazione di polizia giudiziaria tra Roma e Latina nei confronti di un’associazione per delinquere finalizzata ad imponenti frodi fiscali e al conseguente riciclaggio. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria ...

Frode fiscale da 30 milioni - arrestato promotore bolzanino : BOLZANO. Una presunta truffa da trenta milioni di euro. A scoprirla l'ufficio delle Dogane di Bolzano in collaborazione con l'arma dei Carabinieri. Si tratta di un raggiro che sarebbe stato ideato ...

Xabi Alonso nei guai con il fisco : chiesti 5 anni di carcere per Frode fiscale : L'ex giocatore di Real, Liverpool e Bayern nei guai per un'evasione fiscale di due milioni di euro relativa agli anni in cui ha militato nel Real Madrid: dal 2010 al 2012. L'articolo Xabi Alonso nei guai con il fisco: chiesti 5 anni di carcere per frode fiscale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Trump - gli uomini chiave della campagna elettorale accusati di Frode fiscale e bancaria : “Manafort e Gates hanno guadagnato decine di milioni di dollari con il loro lavoro in Ucraina. Dal 2006 ad ora, Manafort e Gates hanno portato avanti uno schema per nascondere i loro guadagni alle autorità degli Stati Uniti, mentre si godevano il denaro”. Due nuovi capi d’accusa emessi dal procuratore speciale Robert Mueller, che ha ottenuto davanti ad un gran giurì l’incriminazione dei due uomini chiavi per la campagna ...