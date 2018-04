Aspettando Renzi

huffingtonpost

(Di giovedì 26 aprile 2018) In fondo, il capo dello Stato non poteva fare altro che concedere altro tempo. Perché l'esploratore Roberto Fico, diversamente dalla sua omologa al Senato, non si è presentato al Colle per dire, allargando le braccia, che "non ci sono le condizioni per andare avanti". Ha rappresentato una situazione diversa: certo complicata ma, insomma, qualcosa tra Pd e Cinque Stelle si è mosso. Il classico spiraglio di dialogo, sia pur avvolto da una nube di pessimismo per un esito che appare annunciato (leggi qui Angela Mauro). Come si dice in questi casi, Mattarella non poteva che prenderne atto, concedendo altro tempo in attesa che si pronunci la direzione del Pd.Del resto, è stato questo l'approccio seguito sin dal primo giorno di questa lunga e inedita crisi: tentarle tutte, ma proprio tutte, anche semplicemente per mettere agli atti, quando sarà, che ogni via ...