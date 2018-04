Uccide il figlio e si suicida

Potenza - padre Uccide il figlio e poi si toglie la vita - : L'uomo, per cause ancora ignote, ha puntato la pistola contro il figlio prima di suicidarsi. Sul posto polizia e 118

Potenza - Uccide il figlio con un colpo di pistola e poi si suicida : Un uomo ha ucciso il figlio con un colpo di pistola e poi si è suicida to. È successo a Potenza , nella casa di famiglia al rione Betlemme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia dopo una telefonatafatta da uno dei familiari. I motivi del gesto sono ancora ignoti. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. L'articolo Potenza , uccide il figlio con un colpo di pistola e poi si suicida proviene da Il Fatto ...

Il papà di Alfie Evans : “Stanno per Uccidere mio figlio” : Il sito di Famiglia Cristiana ha pubblicato un’intervista esclusiva a Tom Evans, il padre del bimbo inglese a cui i medici vogliono staccare la spina. L’uomo conosce il giorno e l’ora in cui il suo piccolo Alfie morirà, perché gli sono stati comunicati dai medici dell’ospedale di Liverpool. Una vera e propria “sentenza di morte“, secondo il genitore. “Stanno per uccidere il mio Alfie“. “Nel ...