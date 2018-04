Come Facebook e Google ci guadagnano dalla legge europea sulla privacy

Facebook rivela Come censura i post. E gli utenti possono fare appello : L'operazione trasparenza è iniziata da qualche settimana. Prima con una serie di nuove specifiche sulla privacy e sull'utilizzo dei dati personali, ora con un documento diviso in sette capitoliche ...

Contenuti rimossi ingiustamente : Come fare appello a Facebook : (Foto: Getty Images) Una spiegazione al giorno, per rispondere a tutto quello che è stato chiesto a Facebook in queste settimane. Dopo il tutorial per chi non conosceva il funzionamento di Facebook, l’azienda ha deciso, per mano di Monika Bickert, vicepresidente del Global Product Management, di spiegare quali sono le linee guida interne per l’adozione degli standard che stabiliscono cosa deve o non deve stare sul social. E, cosa ...

Come funziona Facebook - spiegato da Facebook : Dopo aver spiegato Come e perché gli utenti vengono tracciati anche al di là della loro iscrizione o meno al social network, e quali informazioni siano in possesso degli inserzionisti, ora Facebook rilascia un’infografica in cui spiega Facebook. Come fosse stato fondato ieri, o Come se da un altro universo avessero chiesto un tutorial per un oggetto mai visto. Effetto Cambridge Analytica. Partiamo dalle basi. Come funziona Facebook: ...

A cosa serve il riconoscimento facciale Facebook e Come disattivarlo : Molto chiacchierata in questi giorni è la funzione di riconoscimento facciale su Facebook. In tutta Europa e naturalmente in Italia, in molti all'apertura del social network hanno visualizzato un avviso che li invita ad attivare il riconoscimento facciale del volto. Di che cosa si tratta? come funziona e soprattutto nel caso di un cambio di opinione come potrà essere disattivato? Il riconoscimento facciale Facebook, per stessa dichiarazione ...

Facebook - Come funziona il riconoscimento facciale : «Se attivi questa impostazione, useremo la tecnologia di riconoscimento facciale per capire quando potresti essere presente nelle foto, nei video e nella fotocamera per proteggerti dagli sconosciuti che usano le tue foto, trovare le foto in cui sei presente ma non ti hanno taggato, comunicare alle persone con disabilità visive chi è presente nella foto o nel video e suggerire alle persone chi potrebbero voler taggare. Seleziona Accetta e ...

Facebook live - ecco Come guardare le partite di calcio in diretta : Cosa fa Facebook per contrastare le dirette streaming pirata? Le misure messe in campo da Facebook, al momento, non si stanno rivelando molto efficaci. Il social ha dichiarato di controllare in ...

Facebook - arriva riconoscimento viso : ecco Come fare : ... scrive Facebook nel messaggio che sta iniziando ad arrivare in questi giorni agli utenti italiani ed europei, per poi essere esteso al resto del mondo. Nei giorni scorsi il gruppo guidato da Mark ...

FACEBOOK - Come CAMBIA PER GLI EUROPEI/ Novità in arrivo - mega-premi per chi usa i dati degli utenti : FACEBOOK, COME CAMBIA per gli EUROPEI: dai dati personali al riconoscimento facciale, ecco le Novità. Il social network si adegua al Regolamento europeo sulla protezione della privacy(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 00:30:00 GMT)

Facebook - Come cambia per gli europei/ Novità in arrivo - ma la rete ha scaricato Zuckerberg : Facebook, come cambia per gli europei: dai dati personali al riconoscimento facciale, ecco le Novità. Il social network si adegua al Regolamento europeo sulla protezione della privacy(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 22:00:00 GMT)

Riconoscimento facciale e minori - Come cambia Facebook per gli europei : Sono giorni di intensa attività a Menlo Park. Restyling di sezioni delle Impostazioni, post che spiegano il funzionamento della macchina, come quello di ieri sulla gestione dei dati da parte di Facebook quando l’utente non è collegato. Ora, si parla dell’adattamento al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Gdpr), che adesso l’azienda descrive come un’opportunità per costruire nuovi e ...

Facebook : raccogliamo dati Come Google - Twitter e LinkedIn : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

CRISI FACEBOOK/ 'Ha copiato app Nearby da start-up Milano'. Google - in aumento le ricerche su Come cancellarsi : CRISI FACEBOOK: la sentenza in Appello, il social ha copiato l'app Nearby da una una start-up di Milano. Intanto su Google aumentano le ricerche su co

CRISI FACEBOOK/ "Ha copiato app Nearby da start-up Milano". Google - in aumento le ricerche su Come cancellarsi : CRISI FACEBOOK: la sentenza in Appello, il social ha copiato l'app Nearby da una una start-up di Milano. Intanto su Google aumentano le ricerche su come cancellarsi da FACEBOOK.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:27:00 GMT)

Facebook è Come casa tua? Il dibattito sulla privacy nella Silicon Valley : nella definizione di riservatezza c’è una enorme differenza tra gli Stati Uniti e l’Europa. Si può assimilare Facebook a casa propria, dove si condividono gioie e dolori con amici e familiari? O la si può assimilare forse a una piazza cittadina?...