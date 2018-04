Boxe | Europei Youth 2018 | Millas | La Piana e Tessari vincono l’oro! L’Italia risplende a

Boxe - Europei Youth 2018 : Oggiano - Millas - Fiaschetti - La Piana e Tessari in finale per l’oro. Grande Italia a Roseto : Italia magistrale agli Europei Youth 2018 di Boxe in corso di svolgimento a Roseto degli Abruzzi: domani 5 azzurrini saliranno sul ring per disputare la finale per l’oro. Ottimo bottino a cui si aggiungono le due medaglie di bronzo conquistate dagli atleti sconfitti oggi nelle semifinali. Al maschile Daniele Oggiano si impone sull’armeno Hakobyan per 3-2 e Boxerà per l’oro dei 56kg con l’ucraino Halinichev. Naichel Millas ...

Boxe - Europei Youth 2018 : Cavallaro e Cappai si fermano - Tyson in semifinale - promosse le ragazze : Italia sempre più inarrestabile agli Europei Youth 2018 di Boxe in corso di svolgimento al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi. Oggi erano in gara otto azzurri, sono arrivate ben cinque vittorie. Tra le ragazze netti successi di Bianca Maria Tessari tra i 54kg (4-0 all’ucraina Lisinka, ora quarti di finale con l’ungherese Kondakor), Martina La Piana tra i 51kg (5-0 alla spagnola Reveron, sfida all’inglese Kaur ai quarti di ...

Boxe - Europei Youth 2018 : l’Italia firma il pokerissimo. Spada - Cappai - Oggiano - Cavallaro e Millas ai quarti di finale : L’Italia continua a incantare agli Europei Youth 2018 di Boxe che si stanno svolgendo a Roseto degli Abruzzi: sei azzurri erano impegnati nella giornata odierna, sono arrivate ben cinque vittorie. Massimo Spada surclassa l’inglese l’inglese Cameron per 4-1 e si qualifica ai quarti di finale dei 49kg dove affronterà l’israeliano Robaia. Patrick Cappai demolisce il forte tedesco Kentsch con un roboante 5-0 e si guadagna i ...

Boxe - Europei Youth 2018 : Italia scatenata a Roseto. Vittorie per Cappai - Alaoma - Sorrentino e La Piana : Italia inarrestabile nella seconda giornata di combattimenti agli Europei Youth 2018 di Boxe che si stanno svolgendo al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi. Cinque azzurri sono saliti sul ring conquistando quattro Vittorie. Patrick Cappai si è imposto per 5-0 sull’ungherese Borzos e si è così qualificato agli ottavi di finale dei 52kg dove sfiderà il tedesco Kentsch. Alessio Cangelosi si è ben difeso tra i 60kg ma purtroppo si è dovuto ...

Boxe - Europei U22 2018 : Italia in trionfo! Tris d’oro con Irma Testa - Rebecca Nicoli e Aziz Mouhiidine : Grande Italia nella giornata conclusiva degli Europei U22 di Boxe che si sono disputati a Targu Jiu (Romania). Gli azzurri conquistano addirittura tre medaglie d’oro, vincendo tre delle quattro Finali in cui erano impegnati. Irma Testa ha letteralmente dominato la rumena Cosma tra i 57kg: 5-0 pesantissimo, con tanto di conteggio nell’ultimo round, per salire sul gradino più alto del podio. Anche Rebecca Nicoli fa suonare l’Inno ...

Boxe - Europei U22 2018 : Aziz Mouhiidine in finale - Italia con quattro pugili in lotta per l’oro! Iozia e Arecchia di bronzo : Penultima giornata di gare a Targu Jiu (Romania) dove si stanno disputando gli Europei U22 di Boxe. Oggi erano impegnati tre azzurri nelle semifinali. Vittoria di Aziz Abbes Mouhiidine che ha inflitto un pesante 4-1 all’azero Abdullayev tra i +91kg e si è così guadagnato la finale contro il croato Milun. Francesco Iozia, invece, ha perso 5-0 contro il quotato turco Erdemir e si deve accontentare della medaglia di bronzo tra i 64kg proprio ...

Boxe - Europei U22 2018 : splende l’Italia femminile! Irma Testa - Rebecca Nicoli e Francesca Martusciello volano in finale : Prosegue l’ottimo Europeo Under 22 dell’Italia a Targu Jiu (Romania). Oggi erano in programma le semifinali femminili, con ben quattro italiane impegnate. Irma Testa avrà la possibilità di mettersi l’oro al collo nei 57 kg. La 21enne di Torre Annunziata si è liberata agevolmente della turca Us e domenica se la vedrà con la romena Cosma. Anche Rebecca Nicoli salirà sul ring per la medaglia più preziosa, nei 64 kg: oggi si è ...

Boxe - Europei U22 2018 : Italia in grande spolvero! Tantissimi pass per le semifinali : Giornata ricchissima per l’Italia agli Europei U22 di Boxe in corso di svolgimento a Targu Jiu (Romania). Ben dieci azzurri sono saliti sul ring (4 uomini e 6 donne) ed in otto accedono alle semifinali. Francesco Iozia ha sconfitto l’ostico israeliano Shtiwi (4-1) e si è garantito la semifinale dei 64kg contro il turco Erdemir. Lo imitano anche Vincenzo Arecchia nei 69kg (4-1 rifilato all’israeliano Kapuler, ora la semifinale ...

Boxe - Europei U22 2018 : Iozia e Arecchia ai quarti di finale - sconfitti Di Serio e Antonaci : A Targu Jiu (Romania) proseguono gli Europei U22 di Boxe. Oggi erano impegnati quattro azzurri, sono arrivate due vittorie e altrettante sconfitte. Francesco Iozia ha rifilato un sonoro 5-0 al bielorusso Dziashevich nei 64 kg guadagnandosi così il diritto di affrontare l’israeliano Shtiwi nei quarti di finale. Tutto facile anche per Vincenzo Arecchia che ha demolito l’estone Kamanin per 5-0 tra i 69 kg e così incrocerà i guantoni con ...

Boxe - Europei U22 2018 : Mouhidine accede ai quarti di finale - eliminati Sarchioto e Zara : A Targu Jiu (Romania) proseguono gli Europei U22 di Boxe. Oggi erano impegnati tre italiani, sono arrivate una vittoria e due sconfitte. L’unico successo è arrivato nella categoria +91kg per opera di Aziz Abbes Mouhidine che ha surclassato il belga Michael Piroton per 5-0 accedendo così ai quarti di finale dove se la vedrà con il turco Mucahit Ilyas. Giovanni Sarchioto si è dovuto arrendere all’albanese Arjon Kajoshi per 5-0 nei ...