L' ira di Giulia De Lellis e il commento di Francesco Facchinetti | «La fine di un amore è

Giulia De Lellis sulla rottura con Andrea Damante : ‘Lasciatemi respirare’ : “Non basta quello che mi è stato fatto da chi pensavo mi amasse? Sono un c***o di essere umano”. Sui social Giulia De Lellis sbotta rispondendo ai numerosi messaggi che le chiedono di raccontare i motivi della rottura con Andrea Damante. Da quando la ex corteggiatrice di Uomini e donne ha annunciato la fine della storia con il tronista, infatti, i fan non le hanno dato tregua perché desiderosi di conoscere le ragioni di questa ...

Elisa Girotto/ Video Amici 2018 - irama e Giulia Michelini : l'esibizione per la mamma stroncata dal cancro : Elisa Girotto, il messaggio d'amore nell'esibizione di Irama e Giulia Michelini. La storia della mamma stroncata dal cancro che ha lasciato regali per la figlia ad Amici 2018(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 22:49:00 GMT)

Che vuoi che sia di irama in duetto con Giulia Michelini : video e testo del nuovo inedito : Che vuoi che sia di Irama risuona su Canale 5 nel corso del terzo serale di Amici di Maria De Filippi. Irama viene schierato nella terza prova della seconda fase, contro il ballerino Bryan della squadra blu. Mentre Bryan si cimenta in un omaggio a Heather Parisi sulle note della celebre Cicale, la canzone che presenta Irama è un suo inedito e si intitola Che vuoi che sia. Ad Amici 2018, Irama è tra i cantanti più apprezzati del programma. ...

Ma che fine ha fatto Giulia Montanarini? Era già famosa in tv prima di approdare a Uomini e Donne nel 2011 - poi - però - è praticamente sparita. Ma ora è tornata. E vi stupirà vedere com’è oggi - a 42 anni : Giulia Montanarini era famosa ancora prima di salire sul trono di Uomini e Donne. Sorella di Claudia, già opinionista storica del programma nonché ex tronista insieme a Tina Cipollari, Giulia era già un volto noto del piccolo schermo quando ha sceso le scale dello studio di Maria De Filippi per la prima volta. Era il 2011 e la ex showgirl de Il Bagaglino sedeva accanto a Teresanna Pugliese e Gianfranco Apicerni. Alla fine del suo ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Belgio 2-1. Le pagelle delle azzurre. Giuliani miracolosa - Girelli eroina vincente : L’Italia ha sconfitto il Belgio per 2-1 e ha compiuto un passo importante verso la qualificazione ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. Le azzurre si sono imposte a Ferrara grazie alle reti di Rosucci e Girelli che hanno rimontato il gol di Cayman: sesta vittoria consecutiva nel girone, 8 punti di vantaggio proprio sulle Yellow Tigers (una partita in mano) e biglietto per la Francia quasi in tasca. Di seguito le pagelle delle ...