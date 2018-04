La presidente dell' Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni in visita a

La prima donna presidente dell’SPD : Chi è Andrea Nahles, che guiderà i socialdemocratici tedeschi dentro e fuori il governo di Angela Merkel The post La prima donna presidente dell’SPD appeared first on Il Post.

Mandato a Fico per verifica governo M5s-Pd. Il presidente della Camera : 'Al lavoro da subito'. Orfini : 'Noi alternativi' : Roberto Fico ha ricevuto da Mattarella il Mandato per verificare una possibile intesa per un governo M5s-Pd. "Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il ...

Morto Giovanni Galloni - storico esponente della Dc e vice presidente del Csm : Intelligenza politica raffinatissima e riformatrice. Rip'. Lo scrive su Twitter in ricordo dell'ex democristiano Morto oggi Pierluigi Castagnetti. 'La lunga vita di Giovanni Galloni è stata tutta ...

Giovanni Galloni è morto/ “Il cervello più lucido della Dc” : amico di Moro - ex ministro e vicepresidente Csm : È morto Giovanni Galloni, ex ministro e storico esponente della Dc: "il cervello più lucido della Democrazia Cristiana". amico di Moro e Andreotti, ex vicepresidente del Csm: la sua eredità(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 16:34:00 GMT)

Morto Giovanni Galloni - storico esponente della Dc e vice presidente del Csm : Intelligenza politica raffinatissima e riformatrice. Rip'. Lo scrive su Twitter in ricordo dell'ex democristiano Morto oggi Pierluigi Castagnetti. 'La lunga vita di Giovanni Galloni è stata tutta ...

Savona ricorda il presidente dell'Accademia Ligustica di Genova Raimondo Sirotti : Si svolgerà a Savona, il 4 maggio 2018, alle ore 16 nella Sala Rossa del Comune di Savona l'iniziativa: Raimondo Sirotti, pittore e uomo di cultura. Organizzatori: Associazione "R. Aiolfi" no profit, ...

La prima donna presidente dell’SPD : Chi è Andrea Nahles, che guiderà i socialdemocratici tedeschi dentro e fuori il governo di Angela Merkel The post La prima donna presidente dell’SPD appeared first on Il Post.

Indagato il presidente della Provincia Matteo Biffoni / VIDEO : Prato, 23 aprile 2018 - "Ho ricevuto un invito a comparire come Indagato per la vicenda del Creaf ". Lo ha annunciato il presidente della Provincia di Prato, Matteo Biffoni , nel corso di una ...

Governo - Mattarella convoca il presidente della Camera Fico alle 17. Mandato esplorativo per trovare una maggioranza : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il presidente della Camera Roberto Fico. Ne dà notizia un comunicato, aggiungendo che la sala stampa aprirà alle 15.30. La decisione è arrivata dopo che il capo dello Stato ha riunito i suoi consiglieri per valutare come procedere dopo il fallimento dei due giri di consultazioni e del Mandato esplorativo della presidente del Senato Maria ...

Il presidente della Camera : “Grande Napoli! Davvero Grande!” : ”Grande Napoli! Davvero Grande!”: è il tweet con il quale il presidente della Camera Roberto Fico, napoletano e tifoso dei partenopei, saluta il successo della squadra di Maurizio Sarri che a Torino ha battuto la Juventus e portandosi a -1 dalla capolista ha riaperto il campionato a quattro giornate dal termine. L'articolo Il presidente della Camera: “Grande Napoli! Davvero Grande!” sembra essere il primo su CalcioWeb.

La Confartigianato Fossano saluta e ringrazia il presidente della CRF Beppe Ghisolfi : ... i ringraziamenti e la gratitudine per quanto hai saputo dare e fare per il mondo imprenditoriale. La tua Presidenza ha segnato una fase di crescita di questa Banca e rafforzato lo spirito di ...

M5S - torna il derby Di Maio-Fico : pressing sul Colle per ampliare il mandato esplorativo del presidente della Camera : Le nuove regole grilline gli consegnano il Movimento chiavi in mano. Ma Luigi Di Maio, nella corsa a Palazzo Chigi dopo quella che lo ha visto conquistare il M5S un pezzo alla volta, deve fare i...

Sport invernali - Flavio Roda confermato presidente della Fisi. Terzo mandato consecutivo : Flavio Roda è stato confermato Presidente della Federazione Italiana Sport invernali. Terzo mandato consecutivo per il quasi 70enne emiliano che ha raccolto il 79,10% delle preferenze (73495 voti), una maggioranza netta nei confronti di Claudio Ravetto (10,94%), Maurizio Paniz (8,77%), Franco Vismara (1,04%). Contestualmente sono stati eletti anche i consiglieri laici (Pietro Marocco, Carmelo Ghilardi, Angelo Dal Pez, Stefano Longo, Enzo Sima, ...

Germania - Andrea Nahles eletta presidente della Spd. E’ la prima donna. “Manca solidarietà - anche nel partito” : Andrea Nahles è stata eletta presidente dei socialdemocratici tedeschi con il 66,35% dei consensi. È la prima donna che raggiunge questo incarico nell’Spd. “La solidarietà è quello che più manca in questa società neoliberale globalizzata. Siamo onesti, questo vale anche per l’Spd”. Queste le parole pronunciate pochi minuti prima dalla neo-segretaria nel suo intervento al congresso straordinario dei socialdemocratici come candidata ...