Diete dimagranti tristi addio? Tom Kerridge svela il segreto della dopamina

Blastingnews

: @mattinodinapoli Gli attori che fanno diete ora dimagranti, ora ingrassanti sono spinti da fanatismo autodistruttiv… - domchiar1 : @mattinodinapoli Gli attori che fanno diete ora dimagranti, ora ingrassanti sono spinti da fanatismo autodistruttiv… - casadeigiulia : RT @NaturopatiaBlog: «In 10 anni di diete sono ingrassata 30 kg» Ecco perché i regimi dimagranti falliscono. Sul @Corriere la storia di Fra… - vitadidonna : Diete dimagranti, veloci - dimagrire senza rischi -

(Di martedì 24 aprile 2018) Dimagrire o restare in forma è un obiettivo per tanti. Scegliere lo stile di vita alimentare corretto fa molto spesso rima con rinunce ai piatti più apprezzati dal palato. Ed è innegabile che quando c'è da restare all'interno di precisi binari di un regime ipocalorico non fa fare salti di gioia. Ed è questo uno dei motivi per i quali sono in molti a rinunciare all'ottenimento del traguardo prefissato. Tra di loro c'era anche Tom. Non uno qualunque. Uno che stellato che non si privava di nulla: dal cocktail con gli amici allo spuntino notturno. Alla soglia del suo quarantesimo compleanno ha dedotto che il conto che gli presentava la bilancia (190 kg) aveva un valore troppo salato e dall'alto delle sue due stelle Michelin era il momento di affidarsi a cibi più sani. DietaTre anni di sano stile di vita lo hanno condotto a perdere 70 kg. Un grandissimo traguardo a ...