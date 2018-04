Calabria | scia di sangue senza fine | muore una donna

L'ambasciatore Valensise all'Università della Calabria : 'Tutelare l'interesse nazionale' : Se le scelte dei decisori politici devono essere sempre più basate su informazioni attendibili e circostanziate, in un mondo caratterizzato dal disordine è auspicabile un multilateralismo della ...

Maltempo - mareggiate in Calabria : aziende della fascia tirrenica in ginocchio : “Quello che sta accadendo sulla nostra costa tirrenica ha dell’eccezionale, sicuramente non prevedile nell’entità, e desta grande preoccupazione perché sono decine le aziende in queste ore fortemente danneggiate dalle mareggiate. Le immagini che ci restituiscono sono davvero devastanti e raccontano di una situazione davvero difficile di cui la Regione dovrà farsi carico. Ad affermarlo il Presidente di Confapi Calabria, ...

Maltempo in Calabria : pioggia e violente mareggiate sulla fascia tirrenica : Danni in Calabria per piogge e mareggiate, in particolare sulla fascia tirrenica. Nel Cosentino una mareggiata ha danneggiato il lungomare di Belvedere Marittimo. Segnalati anche allagamenti a Scalea. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco. Disagi anche a Nocera Terinese, in provincia di Vibo Valentia, dove la mareggiata ha raggiunto alcune abitazioni e danneggiato attività commerciali. L'articolo Maltempo in Calabria: pioggia e violente ...