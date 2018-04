Goldman Sachs si inventa il pret-a' -porter finanziario con una app

Goldman Sachs : ottimisti su economia Usa. E Beige Book conferma : Non sembrano però pensarla alla stessa maniera le aziende americane che, sebbene anche loro ottimiste sul futuro dell'economia, temono l'effetto negativo dei dazi finora promossi tra le due ...

Goldman Sachs : ottimisti su economia Usa. E Beige Book conferma : Questa, in estrema sintesi la view del famigerato dirigente che considera l'economia statunitense non solo in buona forma ma anche con ottime potenzialità future, nonostante i tanti segnali di un ...

Goldman Sachs - termina l'era Blankfein : Teleborsa, - Sta per giungere al termine il mandato Lloyd Blankfein , dal 2006 CEO di Goldman Sachs. Come ha annunciato lo stesso manager in un intervista rilasciata al network americano CNBC , entro ...

Goldman Sachs - termina l'era Blankfein : Sta per giungere al termine il mandato Lloyd Blankfein , dal 2006 CEO di Goldman Sachs . Come ha annunciato lo stesso manager in un intervista rilasciata al network americano CNBC , entro la fine del ...

Goldman Sachs - Blankfein annuncia che lascerà carica entro 2018 : Roma, 18 apr. , askanews, L'amministratore delegato di Goldman Sachs, Lloyd Blankfein si appresta a lasciare la guida operativa della banca d'affari Usa. Lo ha annunciato lo stesso manager durante una ...

Goldman Sachs : conti trimestrali spingono il titolo nel pre-mercato : +0,83% nel pre-mercato di Wall Street per Goldman Sachs. Il colosso bancario newyorkese ha annunciato di aver chiuso il primo trimestre con un fatturato di 10,04 miliardi, 2 in più rispetto a un anno ...

Goldman Sachs - primo trimestre sopra attese. Corrono utili e ricavi : Goldman Sachs chiude il primo trimestre dell'anno con numeri in crescita e superiori alle aspettative del mercato. Nel dettaglio, i ricavi ammontano a 10,04 miliardi di dollari con una salita del 25% ...

Fiat Chrysler su di giri grazie a Goldman Sachs : Teleborsa, - Viaggia sugli scudi Fiat Chrysler , FCA, che a Piazza Affari mostra un rialzo del 2,46%. A dare una spinta al titolo un report di Goldman Sachs che "prevede che il gruppo generi una ...

Goldman Sachs : settore tecnologico ad alto rischio : E invece non sembra che l'impatto sarà così negativo per il social network più popolare al mondo. Secondo Goldman Sachs a seguito della testimonianza di Zuckerberg, la nuova regolamentazione più ...

Salone Risparmio - La Pace - Goldman Sachs AM - : "99% paesi registrerà una crescita" : In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni , come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del Risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo " Milano Congressi, il centro congressi più grande d'Europa. Loredana La Pace, ...

Lse : banchiere Goldman Sachs Schwimmer nuovo CEO Borsa Londra : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Mercati - modello Goldman Sachs manda segnale ribassista : 'È la paura di una recession e e il calo dei profitti aziendali a scatenare di solito una fase di mercato ribassista ciclica, che quasi sempre ha le sue radici in una politica monetaria aggressiva', ...

Petrolio : Morgan Stanley e Goldman Sachs bullish sui prezzi - i target dei prossimi mesi : Morgan Stanley e Goldman Sachs bullish sui prezzi del Petrolio, in una sessione caratterizzata da forti rialzi sia del Brent , che supera la soglia di $70 al barile, , che dal contratto WTI scambiato ...

Wall Street - Bond e oro su a braccetto - Goldman Sachs : 'non ci sono posti dove nascondersi' : Con il rialzo dei tassi in arrivo in Usa e con il venire meno delle condizioni economiche favorevoli di 'Riccioli d'Oro' caratterizzate da una crescita sincronizzata progressiva dell'economia ...