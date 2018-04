Amadeus condurrà “Ora o mai più” uno show musicale in prime time su Rai 1 | a partire da

superguidatv

: Ora o mai più da fine maggio su Rai1: Amadeus condurrà da solo Amadeus è uno dei conduttori più amat: - Rebecca38538392 : Ora o mai più da fine maggio su Rai1: Amadeus condurrà da solo Amadeus è uno dei conduttori più amat: - aliba__ : Amadeus non condurrà reazione a catena quest'estate e io voglio piangere -

(Di lunedì 23 aprile 2018) E’ in arrivo su Rai 1 da maggio uno nuovoche vedrà alla conduzione l’amatissimo. Losi chiamerào maied è stato lo stesso conduttore a rivelarlo al settimanale Vero.o Maiil nuovo programma dida maggio su Rai 1 È lo stesso conduttore in un’intervista rilasciata al settimanale Vero che rivela che molto presto entrerà nelle case degli italiani con un nuovo programma il cui format si preannuncia avvincente. Infatti, 8 cantanti che non sono più in auge o che comunque vivono un momento di crisi e difficoltà avranno la possibilità di rimettersi in gioco. Saranno assistiti da altrettanti coach e si sfideranno a suon di canzoni, interpretazioni e duetti. Non mancheranno i talk, i dibattiti sulle esibizioni che saranno tutte rigorosamente dal vivo con una bella orchestra che sarà la vera protagonista dello. Dopo tanti successi ...