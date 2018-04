Serie B | Pescara-Spezia 3-2 | tripletta di Mancuso | primo successo per Pillon

Serie B : la Ternana sbanca Perugia - Mancuso trascina il Pescara : De Canio vince in rimonta il derby umbro. Gli abruzzesi superano 3-2 lo Spezia e si risollevano dalla zona retrocessione

Serie B Pescara-Spezia - probabili formazioni e tempo reale alle 17.30. Dove vederla in tv : PESCARA - Oggi alle 17.30 in scena il confronto tra Pescara e Spezia per la trentasettesima giornata di campionato. Cruciale per le sorti del Pescara, serve la vittoria che manca ormai da 11 gare , l'...

Video/ Pro Vercelli Pescara (3-1) : highlights e gol della partita (Serie B 36^ giornata) : Video Pro Vercelli Pescara (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita, valida nella 36^ giornata di Serie B. Biancoscudati al successo, ma rimangono ultimi.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 10:12:00 GMT)

Serie B Bari-Novara - dirige Marini. Pro Vercelli-Pescara : Ros : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della trentaseiesima giornata del campionato cadetto, in programma tra stasera e domani, alle 20.30. Il Novara gioca in casa del Bari: dirige Marini.

Video/ Pescara Bari (2-2) : highlights e gol della partita (Serie B 35^ giornata) : Video Pescara Bari (risultato finale 2-2): gli highlights e i gol della partita, le statistiche e i commenti alla sfida che si è giocata nella 35^ giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 11:43:00 GMT)

Serie B - Pescara-Bari ad alta tensione : aggressioni e bombe carta : La colpa del tecnico, campione del mondo con l'Italia nel 2006? Essere di Pescara, e secondo la folle mentalità di certi pseudotifosi, un pescarese non può allenare una squadra rivale. Terzo episodio,...

Serie B Pescara - due bombe carta esplodono nei pressi del ritiro del Bari : Pescara - Nottata di tensione a Pescara , alla vigilia del match tra i biancazzurri locali e il Bari , in programma all'Adriatico. Nella notte , attorno alle 2.30, si è verificata l'esplosione di due ...

PRONOSTICI Serie B/ Il punto su Pescara-Bari : quote e scommesse (35^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B: quote e scommesse delle partite del 13 e 14 aprile e valide nella 35^ giornata della cadetteria. Attenzione alla sfida tra Foggia e Ascoli. (Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 13:37:00 GMT)

Serie B Pescara - Crescenzi : «Dobbiamo fare come la Roma» : Pescara - "Ci attendono otto finali. Dovremo essere perfetti, come la Roma in Champions" . Il difensore del Pescara , Alessandro Crescenzi , fa così il punto in casa biancazzurra ai microfoni del sito ...

Video/ Palermo Pescara (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 34^ giornata) : Video Palermo Pescara (1-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 34^ giornata. Cronado e Valzania decidono la sfida al Barbera nel primo tempo.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:50:00 GMT)

Calcio a 5 : il Pescara si ritira dalla Serie A : Il Pescara Calcio a 5 si ritira dalla serie A. Domani pomeriggio a Milano i biancazzurri non si presenteranno in campo. Come annunciato nei giorni scorsi, la societa’ biancazzurra ha deciso di gettare la spugna. Attraverso un lungo comunicato il sodalizio del presidente Danilo Iannascoli spiega le ragioni della clamorosa decisione, arrivata dopo una stagione a dir poco travagliata, e costellata di squalifiche, ricorsi e polemiche. Il ...

Calcio a 5 - 24^ giornata Serie A 2018 : Pescara choc - si ritira dal campionato! La Came Dosson perde a Reggio Emilia e cede la vetta a Luparense e Acqua&Sapone : Una decisione sconvolgente cambia completamente gli scenari del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Il Pescara ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dal campionato con una nota in cui ha spiegato i motivi di una scelta clamorosa, con annesso il sospetto di una vicenda di Calcioscommesse. “Dalla fine dello scorso campionato – scrive il club – la società ha dovuto subire squalifiche di atleti, dirigenti e del campo di ...

