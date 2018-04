Londra | capo videoanimazione | “In Italia lavoravo in uno scantinato Qui ho fatto film

ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 aprile 2018) Quando era ancora ragazzino Marco ha cominciato a programmare il Commodore 64 che suo padre comprò come strumento di lavoro. All’esame di terza media prese la licenza col massimo dei voti utilizzando una presentazione multimediale che aveva creato da zero, “senza l’aiuto di Power Point o di qualsiasi tipo di applicazione”. Da allora ha cominciato a lavorare con i computer, concentrandosi su musica, grafica e. Dopo l’apertura di un’azienda, la crisi, il calo degli investimenti, il trasferimento, oggi Marco Genovesi vive e lavora ainsieme alla sua famiglia. Alle spalle ha 10 anni di esperienza nel campo degli effetti visivi digitali, 30hollywoodiani, un Oscar, un Bafta e il Ves (Visual Effects Society) Award in varie categorie. L’? “Ricordo due cose: la diffidenza perché ero giovane e il lavoro in condizioni proibitive in uno”, racconta. Nel ...