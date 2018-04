Wind | ecco le novità in vigore dal 23 aprile

OneNote : ecco tutte le novità in arrivo a breve nella UWP di Windows 10 : Nel precedente articolo abbiamo visto il recente comunicato di Microsoft che riportava la cessazione del supporto per il programma win32 in favore dell’app universale, adesso è arrivato il momento di vedere le novità in arrivo per quest’ultima. Mike Tholfsen, il Product Manager di Microsoft Edu, ha presentato tramite un post sul blog ufficiale tutte le novità in arrivo a breve, in occasione del rilascio di Office 2019, per la UWP di ...

Ecco due nuove Offerte (e spettacolari) Winback di Wind : E’ ancora guerra tra gli operatori e Wind in questi periodi è più agguerrita che mai e lancia due belle Offerte per passare in Wind da soli 7 euro con tanti Minuti e tanti GB Wind All Inclusive Flash 30 Giga e Smart 7+ Double Continua alla grande il 2018 di Wind, che forte della fusione con […]

Quasi pronto l’emulatore Nintendo Switch per Windows : Ecco RyujiNX : pronto il primo emulatore di giochi Nintendo Switch per Windows: Si chiama RyujiNX e sebbene ancora non funzioni perfettamente i lavori sono a buon punto RyujiNX è l’emulatore per giochi Nintendo Switch su Windows Il mondo degli emulatori è vivo e vegeto e lo dimostra il progetto RyujiNX che è il primo emulatore per Nintendo […]

15 GB di Internet e 1000 minuti a 9 euro per tutti? Ecco come attivare Wind Smart 9 Special Limited Edition : Wind fa sempre sul serio, qualsiasi cosa proponga, e Wind Smart 9 Special Limited Edition, una nuova offerta disponibile all'attivazione da oggi, non fa eccezione, anzi conferma quanto appena detto. L'articolo 15 GB di Internet e 1000 minuti a 9 euro per tutti? Ecco come attivare Wind Smart 9 Special Limited Edition proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 e P20 Pro a rate da Wind : ecco il prezzo : L’operatore telefonico Wind presenta la propria offerta in abbonamento o ricaricabile per i nuovi smartphone android top di gamma Huawei P20 e P20 Pro: scopriamo i prezziIn data 27 marzo 2018 sono stati presentati a Parigi i nuovi Huwei P20 e P20 Pro, due smartphone android top di gamma che hanno fatto parlare di se per l’alta qualità del comparto fotografico, soprattutto il modello Pro con tre camere posteriori.Il modello P20 costa ...

Telegram Messenger si aggiorna per Windows 10 Mobile - ecco le novità : L’applicazione Telegram Messenger per Windows Phone 8.1 e Windows 10 Mobile si è aggiornata questa mattina alla versione 3.0 introducendo alcune novità. Changelog Ricerca degli sticker nella barra di ricerca Nuova voce Connessi con Telegram nella privacy per vedere gli accessi web Visualizzazione del testo formattato nelle didascalie Suggerimenti per le menzioni con @ nelle didascalie Migliorato supporto VPN Miglioramenti nel download e ...

Vodafone - Wind e Tre : ecco come avere Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus : Scopriamo insieme come acquistare Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus presso Vodafone Wind e Tre, con promozioni davvero interessanti, rate mensili e tanto traffico Internet. L'articolo Vodafone, Wind e Tre: ecco come avere Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 ed S9+ Wind Rate E Abbonamento : Ecco I Prezzi! : Ecco quanto costa comprare Samsung Galaxy S9 ed S9+ a Rate o in Abbonamento con Wind. Samsung Galaxy S9 ed S9+ Wind Rateizzato o in Abbonamento: Ecco tutti i prezzi in Italia Samsung Galaxy S9 ed S9+ Wind Rate o Abbonamento Come sicuramente avrai letto, Samsung ha presentato negli scorsi giorni i nuovi ed attesissimi smartphone Samsung Galaxy S9 […]

Windows Phone 8.1 : impossibile scaricare le app dal Microsoft Store? Ecco una soluzione! [AGG.1 Risolto] : [Aggiornamento1 07/03/2018] Con un nuovo update lato server, Microsoft ha risolto completamente il problema. Articolo originale, Stando a quanto riportato dai colleghi di Neowin e da numerose segnalazioni su Reddit e sui forum Microsoft, su Windows Phone 8.1 non è più possibile scaricare le app dallo Store. Nonostante il lancio di Windows 10 mobile avvenuto nel 2015, sono ancora molti, relativamente parlando, gli utenti che ...

