Roma | Nino Castelnuovo ricoverato La moglie | «I politici ci aiutino»

Intervista di Emma Fenu a Luciana Pennino - autrice di “Primule fuori stagione” : un Romanzo sulle donne over 45 : “Poi, pian pianino e incomprensibilmente, venne fuori una carica che mi portò ad allontanarmi dal punto franoso, evitando di rotolare giù. Presi a raccogliere le ceneri di me stessa, e mi diedi l’opportunità di riemergere. Concepire che dovevo essere innanzitutto mamma di me stessa e avvertire che il groviglio interiore si scioglieva andarono di pari […]

Rebus Senato - Berlusconi ordina ai suoi di votare Romani ma spunta la Bonino : Al Senato oggi è la giornata del tosa quorum, da sabato alla terza votazione, i primi due classificati andranno, se nessuno vince, alla votazione finale, la quarta, e chi prende più voti sarà eletto presidente...

Roma. Rapina telefonino a donna : arrestato : Aveva Rapinato un telefonino in strada a una donna ma è stato ben presto arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. Si tratta di un... L'articolo Roma. Rapina telefonino a donna: arrestato proviene da Roma Daily News.

Maltempo Emilia Romagna : 19 interventi nell’Appennino bolognese e 4.2 milioni già stanziati : Per la messa in sicurezza del territorio dell’Appennino bolognese arrivano “19 interventi per oltre 19 milioni di euro, di cui 4,2 già stanziati. Si tratta di 6 cantieri nei comuni di Lizzano in Belvedere, Camugnano, Gaggio Montano, Castiglione dei Pepoli e Marzabotto”. Lo ha reso noto l’assessore all’ambiente della Regione Emilia-Romagna Paola Gazzolo, rispondendo al consigliere Igor Taruffi (Si) che, in una ...

Scossa sull'Appennino Settentrionale - paura fra Romagna e Marche Video : Un terremoto di magnitudo 3.9 della scala Richter ha colpito il l'Appennino Centro-Settentrionale, in Emilia Romagna. Secondo il centro di calcolo sismologico EMSC, che condivide i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma avrebbe avuto il suo esatto epicentro 9 chilometri a nord rispetto a Bagno di Romagna, comune che ospita all'incirca 6 mila abitanti, e 38 chilometri ad ovest di Acquaviva, noto borgo dello ...

Maltempo Emilia-Romagna : frana in Appennino - sospesa la ferrovia Porrettana : Temporaneamente sospesa la circolazione sulla linea ferroviaria Porrettana, fra Riola e Porretta, a causa della frana nella zona di Marano di Gaggio Montano, Appennino bolognese: la decisione di Rfi si deve all’innalzamento del livello del fiume Reno, già parzialmente invaso dall’enorme massa di terra. L’acqua rischia di raggiungere i binari del treno. Al momento a Marano sono cinque le abitazioni evacuate, ma è già pronto un ...

Forte scossa di terremoto scuote l’Italia : paura in Toscana ed Emilia Romagna - epicentro sull’Appennino tra Firenze e Forlì : 1/3 ...