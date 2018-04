agi

: Qom vuole separarsi dall'Iran e diventare il “Vaticano degli Sciiti”: “È giunto il momento che l’Istituto… - ApocalisseLaica : Qom vuole separarsi dall'Iran e diventare il “Vaticano degli Sciiti”: “È giunto il momento che l’Istituto… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Il religioso spiega: 'L'indipendenza di Qom come nazione, permetterebbe alla città di, come il, il centro della leadership religiosa sciita nel mondo.' Zadhush ricorda: 'In questa ...