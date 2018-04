Pioli | Fiorentina non è quella di oggi

Fiorentina - Pioli : 'Non una gran partita. Il rosso a Dabo? Parlano le immagini' : L'allenatore viola Stefano Pioli ha così commentato ai microfoni di Premium Sport la sconfitta della sua Fiorentina sul campo del Sassuolo: 'Non abbiamo fatto una gran partita, con il ritmo e le scelte giuste. Rimanere in dieci non è facile, ma ci abbiamo provato fino alla ...

Fiorentina - Pioli : “dobbiamo fare un passo avanti sotto il punto di vista della cultura sportiva” : “Dobbiamo fare un passo avanti sotto il punto di vista della cultura sportiva. C’è chi si lamenta dall’inizio anno, non è questo il modo di comportarsi, credo siano altre le sedi dove casomai si possono fare certi confronti. Non voglio giudicare nessuno, ma ho le mie idee e il mio modo di essere: voglio essere coerente con me stesso”. Così Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, commentando le polemiche innescate ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Gara cruciale con il Sassuolo» : FIRENZE - "L'altra sera non ho dormito non perché avevamo perso con la Lazio, anche se avremmo meritato di più, ma perché già pensavo alla trasferta con il Sassuolo , una gara cruciale, molto ...

Fiorentina - Pioli : 'Sommati errori nostri ad errori arbitrali' : 'È stata una partita strana, con tanti episodi particolari e alcune situazioni arbitrali che non mi hanno trovato d'accordo. Ad esempio il rigore in nostro favore, dove manca il secondo giallo a Luis ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «La Lazio è il passato : concentrato sul presente» : FIRENZE - C'è l'ostacolo Lazio tra la Fiorentina e un posto nella prossima edizione dell'Europa League. Stefano Pioli , ex della sfida, fa i complimenti ai biancocelesti: "La Lazio è forte, ha ...

Fiorentina - Pioli ritrova la Lazio : "Due anni intensi - ma ora c'è solo la mia squadra" : Si gioca per l'Europa. La Lazio cerca quella più nobile, la Champions, in casa viola si guarda in direzione Europa League. "La squadra sta bene - dice Pioli - ci alleneremo nel pomeriggio ed anche ...

Fiorentina - Pioli : 'Con la Lazio un esame difficile' : Pioli ritrova la sua Lazio anche se sono stati due anni molto diversi: 'Li definirei intensi. Il primo molto positivo, il secondo negativo dopo si poteva fare meglio...'. Sara' la notte di Fiorentina-...

Fiorentina - Pioli : 'Oggi troppi gol sbagliati ma a Roma ci è andata bene' : Il 4 marzo ci è cascato addosso al mondo, è successa una cosa che mai supereremo. Ma è riduttivo dire che questa squadra stia ottenendo questi risultati solo perché c'è una reazione a quello che è ...

Fiorentina-Spal 0-0 - pareggio che accontenta più Semplici : Pioli interrompe la striscia di vittorie [FOTO] : 1/17 LaPresse ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Spal in salute : partita difficilissima» : FIRENZE - Missione settima vittoria di fila per la Fiorentina che domani incrocia la Spal al Franchi. Così Stefano Pioli: "Se sogno di andare in Europa? Io penso alla prossima partita. Pensate alle ...

Serie A Fiorentina - Pioli sull'Europa : «Sognare è bello» : FIRENZE - Imbattibile. Parola che fa rima con la Fiorentina del breve periodo. Così Stefano Pioli nella conferenza stampa che anticipa la sfida contro la Spal dell'ex Leonardo Semplici: "Se sogno di ...

Fiorentina - Pioli per il settebello : ''Essere tosti per inseguire l'Europa'' : FIRENZE - Due squadre che hanno ben chiaro in testa gli obiettivi da raggiungere. Da una parte la Fiorentina, che dopo la scomparsa del capitano Davide Astori si è unita ancor di più e insegue l'...

Morte Astori - brivido Pioli : il gesto del tecnico della Fiorentina [FOTO] : 1/11 Foto Instagram ...

Davide Astori - dopo la sua morte la Fiorentina vola : sei vittorie di fila. Stefano Pioli : 'Giochiamo per lui' : dopo lamorte di Davide Astori , capitano della Fiorentina e guida per la squadra fuori dal campo, non era una follia aspettarsi che la squadra potesse faticare a trovare un nuovo equilibrio. Invece la ...