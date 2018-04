Auto si ribalta | morti quattro giovani

Massa - Auto si ribalta contro cancellata : quattro giovani morti - un altro è gravissimo : Incidente drammatico nella notte: un'auto si è ribaltata ed è finita a forte velocità contro un cancello. Drammatico il bilancio, con quattro giovani morti, tra i quali due...

Carrara - Auto si ribalta nella notte : 4 giovani morti : Alle 3,45 la macchina si è ribaltata in curva ed è finita contro una cancellata. Un quinto ragazzo è ferito

Auto si ribalta sulla statale 106 nel Catanzarese - ferite due ragazze : Alle ore 2.00 circa di questa notte è avvenuto un ribaltamento di un'Autovettura sulla SS106 nel comune di Davoli, nel Catanzarese. Una Toyota Aygo, per cause in corso di accertamento, ha perso il ...

FUCECCHIO - INCIDENTE STRADALE : Auto SERVIZI SOCIALI SI RIBALTA/ Ultime notizie : tre feriti - uno è grave : INCIDENTE STRADALE, FUCECCHIO: AUTO SERVIZI SOCIALI si RIBALTA: tre feriti, uno grave. Brindisi: AUTO prende fuoco, muore l'ex sindaco di San Vito dei Normanni. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 16:55:00 GMT)

Incidente tra due Auto su SS106 a Caulonia : una si ribalta - due feriti : Caulonia , Reggio Calabria, " Ancora un Incidente sulla SS106: a rimanere coinvolte due auto che si sono scontrate sull'arteria nei pressi di Caulonia in direzione Siderno, nel reggino. Una delle due ...

Auto si ribalta sull'Autostrada Torino-Aosta - tre feriti : E' di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera, domenica 15 aprile, intorno alle 21 lungo la corsia per Torino dell'Autostrada A5 nei pressi di Foglizzo. Sono tre giovani, ...

Super - due Auto ribaltate in 10 minuti Lunghe code tra Nibionno e Lecco : Due auto si sono ribaltate oggi pomeriggio, una all'altezza di Nibionno e l'altra all'interno della galleria Monte Barro, e hanno mandato in tilt il traffico in direzione nord sulla Super 36. Il primo ...

Ostia - scontro allo stop : Auto si ribalta - in ospedale famiglia con due bambini : Paura a Ostia per un incidente in via delle Quinqueremi. Due auto - una Mercedes Classe A e una Ford Focus - si sono scontrate all'incrocio tra via delle Quinqueremi e via delle Prore. Ad avere la ...

Spaventoso incidente sulla A22 : Auto si ribalta - coinvolte tre bambine : Spaventoso incidente sulla A22 Secondo quanto riportato dalla cronaca locale, una Toyota stava viaggiando ad alta velocità su un lungo tratto in rettilineo della A22 quando, giunta all'altezza di Rovere della Luna , Trento, ha perso aderenza a causa di una ...

Ribaltamento Auto una mamma e due bambini : Ribaltamento auto una mamma e due bambini. Il Ribaltamento Un'auto si è ribaltata sulla Strada Provinciale 24 in località Gherla a Valeggio sul Mincio oggi, sabato 7 aprile, alle 14. Persone coinvolte ...

Incidente stradale/ A14 - tir si ribalta : camionista sbalzato e travolto dalle Auto (5 aprile 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 5 aprile 2018, e gli aggiornamenti. A14, tir si ribalta: camionista sbalzato e travolto dalle auto. Code tra Cattolica e Pesaro nella notte(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 12:33:00 GMT)

Auto ribaltata in viale Pontelungo ad Albenga - FOTO E VIDEO - : Si è verificato alle ore 7,39 un incidente in viale Pontelungo ad Albenga. Secondo una prima ricostruzione dei fatti un uomo a bordo di un'Auto Hyundai nera ha perso il controllo del veicolo andando a ...

Sbatte contro un'Auto in sosta a Selz di Ronchi e si ribalta : Incidente, ieri mattina attorno alle 10, lungo via Fornaci a Selz di Ronchi dei Legionari . A rendersi protagonista dell'accaduto F.P., settantacinquenne locale, che, complice la pioggia, ha urtato un'...

Incidente nella notte - Auto finisce fuori strada e si ribalta. Ferita una ragazza : GROSSETO " L'auto è finita fuori strada e si è cappottata. L'Incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 23, sulla strada del Bottegone, tra Grosseto e Braccagni. Leggi anche cronaca auto fuori strada: ferito un uomo. È il secondo Incidente in poche ore