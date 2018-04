Sorpresa per Lady Neymar | l’album di figurine Panini è dedicato al suo… amore! VIDEO

Zanetti e quel pensiero speciale a Giacomo e Tommaso : che Sorpresa per i figli di Scarponi [FOTO] : 1/4 ...

Ballando con le stelle 2018/ Il gesto di Giovanni Ciacci per Milly Carlucci e la Sorpresa della conduttrice : Ballando con le stelle 2018, Giovanni Ciacci svela perché ha deciso di non lasciare il programma. E Milly Carlucci ha una sorpresa in serbo per il pubblico(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 06:11:00 GMT)

Amazon - ecco la Sorpresa per Android sul Play Store : le cose da sapere Video : #Amazon non è solo uno Store. Non lo è più da tempo, dato che l'azienda americana prosegue nella sua politica espansionistica. Oggi sono diversi i dispositivi prodotti: dalla Firestick per le tv ai tablet e gli smartphone con sistema operativo dedicato. E non manca anche la diversificazione nell'offerta on line grazie a diversi servizi rivolti all'Enterteinment cme Prime Video o il nuovo Music. E non è finita perchè l'obiettivo è quello anche di ...

“Supervincita? Macché”. Quanto deve pagare di tasse il fortunato. Superenalotto - ha giocato 21 euro e ne ha vinti 131 milioni. Ma la “Sorpresa” è dietro l’angolo : quanto sparirà dal montepremi : Prendiamola con le pinze, è vero che la cifra vinta è da vertigini e che tutto è in proporzione, ma se andiamo a vedere quanto è l’importo che il vincitore dovrà pagare di tasse, viene un mancamento. Ricapitoliamo, ieri è stato centrato il 6 al Superenalotto in una ricevitoria di Caltanissetta. Il fortunato si è portato a casa 130,2 milioni di euro. Ma quanto dovrà pagare di tasse allo Stato? L’uomo dovrà infatti fare i conti ...

Amaryus Perez eliminato/ In studio riabbraccia la moglie - ma la Sorpresa è dei figli! (Isola dei Famosi 2018) : Amaryus Perez, sarà lui il vincitore? La lite con Jonathan Kashanian ha portato a diverse fasi, ora le acque sembrano essersi calmate davvero. (Finale Isola dei Famosi)(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 00:15:00 GMT)

Gaspare/ Nino Formicola supera a Sorpresa Francesca Cipriani - ora la prova del fuoco (Isola dei Famosi 2018) : Gaspare, Nino Formicola è arrivato all'ultimo atto del programma di Canale 5. Cresce lo splendido rapporto con la cantante romana Bianca Atzei. (Isola dei Famosi)(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 23:07:00 GMT)

Panchina Udinese - Oddo si gioca tutto contro il Crotone : mossa a Sorpresa per il sostituto : Panchina Udinese – Momento veramente negativo per l’Udinese, contro il Cagliari è arrivata la nona sconfitta consecutiva, la classifica adesso fa veramente paura. La posizione del tecnico Oddo è delicata, nel prossimo match ostacolo durissimo, il Napoli di Maurizio Sarri, poi lo scontro decisivo contro il Crotone, questa sarà l’ultima chance per salvare la Panchina. Sorprese per quanto riguarda l’eventuale sostituto, ...

Nessuna Sorpresa Incontri Principali FIFA 18 Ultimate Team per il 17 aprile? : I campionati volgono ormai al termine, e anche FIFA 18 Ultimate Team non può far altro che prenderne atto, pur non rallentando la propria marcia: l'ultimo fine settimana ha infatti visto scendere sui campi digitali di Electronic Arts gli ultimi 128 qualificati della FUT Champions Cup in quel di Manchester, con i play off che hanno sancito quali saranno i sessantaquattro concorrenti (trentadue per piattaforma, rispettivamente PS4 e Xbox One) che ...

GP Cina F1 2018 : Sorpresa Ricciardo! Bottas secondo - Vettel speronato. : Daniel Ricciardo ha vinto il GP della Cina al termine di una gara rocambolesca, ravvivata dalla safety car entrata dopo il contatto fratricida tra Hartley e Gasly in curva 14. secondo posto per Bottas, leader fino al contatto tra le due Toro Rosso, terzo Raikkonen che prima ha subito la chiusura di Vettel al via, poi è stato penalizzato dalla strategia. Il leader del mondiale è giunto al traguardo ottavo dopo esser stato speronato in curva 14 ...

Sorpresa per Fortnite - scovata nuova sfida Skydive? Le immagini : L'aggiunta della modalità Replay in Fortnite è stata molto utile per i giocatori, dato che è stata già usata per scovare una strana cometa sotto le torri inclinate. Questa non è l'unica scoperta: recentemente è stato trovato un indizio che porterebbe a una nuova sfida. L'ultima scoperta utilizzando la modalità Replay ha visto i giocatori guardare in alto anziché in basso. Pare proprio che in Fortnite sarà aggiunta una sfida di paracadutismo, ...

Uomini e Donne/ Giordano non torna - Lorenzo Riccardi al settimo cielo : una Sorpresa per i fan (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. In arrivo la nuova registrazione, cosa accadrà? Giordano Mazzocchi in dubbio; grande sorpresa per Lorenzo Riccardi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Ceccarini : 'Inter - pronti 25 milioni per il colpo a Sorpresa' Video : In casa #Inter c'è un amarezza per il pareggio ottenuto ieri sera contro l'Atalanta, allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, per 0-0. Un punto che ha permesso alla squadra di Luciano Spalletti solo di agguantare il quarto e terzo posto, occupati da Roma e Lazio a 60 punti, che questa sera si affronteranno nel posticipo della trentaduesima giornata di campionato. Il match contro i bergamaschi ha visto la prestazione insufficiente [Video] ...

Amici 2018 Serale - perché Valentina non vede il figlio Thomas : la Sorpresa : Amici 2018 Serale, sorpresa per Valentina: il figlio Thomas sta bene Chiusa nella “casetta” di Amici 2018 Serale, Valentina Verdecchi non vede il figlio. Così, nella seconda puntata di sabato 14 aprile, Maria De Filippi ha ben pensato di mettere in piedi una super sorpresa per la ballerina. Nel corso della puntata la conduttrice si […] L'articolo Amici 2018 Serale, perché Valentina non vede il figlio Thomas: la sorpresa ...

[Il retroscena] Il "trucco" del centrodestra per convincere Di Maio. E il Pd fa una mossa a Sorpresa : Si starebbe cioè consumando quella fase politica da cui dovrebbe emergere l'incapacità dei due colossi delle urne di trovare un'intesa e assumersi responsabilità di governo. In questa fase il Pd ...