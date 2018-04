Comey | ex Fbi | rivela tutto su Trump | da prostitute di Putin a critiche a Flynn

Trump riferì al capo dell'Fbi Comey : Putin dice di avere le più belle prostitute : Washington, 20 apr. , askanews, 'Abbiamo tre le più belle prostitute al mondo', avrebbe detto Vladimir Putin a Donald Trump, secondo i memo dell'ex direttore dell'Fbi James Comey consegnati al Congresso dal dipartimento di Giustizia e visionati da Afp. Comey scrive che il ...

Ex capo Fbi Comey : 'Trump bugiardo seriale ricattabile da Mosca' - : Comey, in un'intervista per promuovere il libro nel quale racconta la sua versione dopo essere stato licenziato mentre indagava sul Russiagate, afferma che "c'è certamente qualche prova di ostruzione ...

Ex direttore FBI Comey : "Trump inadeguato" : Da giorni negli Stati Uniti, mentre imperversano le proteste contro gli attacchi in Siria, si parla anche delle dichiarazioni di James Comey, l'ex direttore dell'Fbi che è stato licenziato da Donald Trump nel maggio 2017 dopo aver ricoperto quel ruolo per quattro anni. Perché si parla di lui? Per un libro che ha scritto e in cui si leva tanti sassolini contro l'uomo che lo ha cacciato.Ieri sera (nella notte italiana) Comey ha rilasciato la ...

Fbi - Comey : mail - sicuro vittoria Hillary : 6.05 L'ex direttore dell'Fbi,James Comey,nel suo libro di memorie afferma di aver riaperto l'inchiesta sulle email di Hillary Clinton pochi giorni prima delle elezioni presidenziali del 2016, convinto che l'ex first lady avrebbe battuto ugualmente Donald Trump nelle urne. Lo afferma lo stesso Comey in un'intervista alla Bbce che andrà in onda nelle prossime ore e di cui sono state diffuse alcune anticipazioni. "Ero sicuro che Hillary Clinton ...

EX FBI Comey : “TRUMP COME UN BOSS MAFIOSO”/ “È bugiardo e vive in una realtà alternativa” : COMEY contro Trump: “Un BOSS MAFIOSO”. Ex capo Fbi all'attacco del presidente americano: “Immorale e prepotente, era ossessionato da un dossier...”. Le ultime notizie sulle sue rivelazioni(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 10:31:00 GMT)

